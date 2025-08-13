  2. শিক্ষা

ঢাকায় সমাবেশে আসার পথে দুর্ঘটনার কবলে শিক্ষকদের বাস, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪৪ এএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
দুর্ঘটনার কবলে শিক্ষকদের বাস

জাতীয়করণের দাবিতে ঢাকায় আয়োজিত সমাবেশে যোগ দিতে আসা শিক্ষকদের বহনকারী একটি বাস সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। এতে দুই শিক্ষকসহ তিনজন আহত হয়েছেন।

বুধবার (১৩ আগস্ট) সকালে কুমিল্লার চান্দিনায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বাসটিতে লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার কয়েকটি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকরা ঢাকায় আসছিলেন।

আহতরা হলেন- রামগতি উপজেলার মালেক মোল্লা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মো. ফিরোজ হোসেন এবং আজাদ মেমোরিয়াল একাডেমির শিক্ষক মো. ইবরাহিম আলী। তাদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ওই বাসে থাকা দুজন শিক্ষক জাগো নিউজকে জানান, ঢাকায় শিক্ষকদের সমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলা থেকে তারা ভোর সাড়ে ৫টায় রওনা করেন। বাসটি কুমিল্লার চান্দিনায় এসে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

তারা আরও জানান, দুর্ঘটনায় রামগতি উপজেলার মালেক মোল্লা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ফিরোজ এবং আজাদ মেমোরিয়াল একাডেমির ইবরাহিম আহত হয়েছেন। তাদের স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া এক পথচারী গুরুতর আহত হয়েছেন।

এদিকে, দেশের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করার দাবিতে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ করছেন এমপিও শিক্ষকরা। এতে অংশ নিতে দেশের ৬৪ জেলা থেকে শিক্ষকরা ঢাকায় এসেছেন।

এদিন সকাল সাড়ে ১০টার পর জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শিক্ষকদের সমাবেশ শুরু হয়। দুপুর ২টা পর্যন্ত তারা সমাবেশ করবেন। এরপর সচিবালয় অভিমুখী পদযাত্রা করার কথা রয়েছে শিক্ষকদের।

