চাঁদা না পেয়ে মার্কেটে তালা, অভিযোগ বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে

চাঁদা না পেয়ে মার্কেটে তালা, অভিযোগ বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে কৃষিমার্কেটের নতুন ভবনের ব্যবসায়ীদের কাছে চাঁদার দাবিতে মার্কেটটিতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে।
এ ঘটনায় মার্কেটের সামনে ব্যবসায়ীদের অবস্থান ও পুলিশের উপস্থিতিতে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।
বুধবার (১৩ আগস্ট) সকালে ব্যবসায়ীরা মার্কেটের সামনে অবস্থান নেন। দুপুর ২টার দিকে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিষয়টির কোনো সুরাহা হয়নি বলে জানা গেছে।
ব্যবসায়ী মো. আসাদ বলেন, বাজারের নামধারী সেক্রেটারি-সভাপতি বহিরাগতদের নিয়ে মার্কেটে আক্রমণ চালিয়েছেন। তারা মার্কেটের সব দোকান বন্ধ করতে বলেছেন।
- আরও পড়ুন
চাঁদা না দেওয়ায় চিকিৎসকের ওপর হামলা, সাহায্য চেয়ে ফেসবুকে ভিডিও
ঋণখেলাপিরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না: অর্থ উপদেষ্টা
তিনি অভিযোগ করেন, স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা এ ঘটনা ঘটিয়েছেন। এখন মার্কেট সম্পূর্ণ বন্ধ আছে। ব্যবসায়ীরা মার্কেটের সামনে অবস্থান করছেন। প্রশাসনের লোকও আছে। তারা (প্রশাসন) দুই পক্ষকে (চাঁদা দাবি করা পক্ষ এবং মার্কেটের ব্যবসায়ীরা) বলছে থানায় গিয়ে বসার জন্য। বাহিরগতদের সঙ্গে বসার কোনো প্রশ্নই আসে না। চাঁন্দাবাজ- ধান্দাবাজদের সঙ্গে কেন ব্যবসায়ীরা বসবেন!
মো. আসাদ আরও বলেন, এই মার্কেটটিতে তিন ব্লক মিলিয়ে মোট ৪২৭টা দোকান রয়েছে। এর মধ্যে রানিং দোকান আছে ৩০০- এর মতো। তারা (চাঁদাবাজ) প্রতিদিন প্রতি দোকান থেকে ৭০-৮০ টাকা চাঁদা চাইছে। আবার অবৈধভাবে বিদ্যুৎ বিল দাবি করছে।
এ বিষয়ে মোহাম্মদপুর থানার ইন্সপেক্টর (অপারেশন) মো. আব্দুল আলিম বলেন, ঘটনাস্থলে আমাদের একাধিক টিম পাঠিয়েছি। তবে এখন পর্যন্ত কেউ আমাদের কাছে কোনো লিখিত অভিযোগ করেননি। আমাদের টিম রয়েছে ওখানে, যাতে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে। আপাতত মার্কেট বন্ধ আছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিও স্বাভাবিক রয়েছে।
কেআর/কেএসআর/জেআইএম