মালয়েশিয়ার শিল্পপতিদের ড. ইউনূস
বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার এখনই সময়
মালয়েশিয়ার শীর্ষ কংগ্লোমারেটগুলোকে বাংলাদেশের সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন, বন্দর, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষাখাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
বুধবার (১৩ আগস্ট) কুয়ালালামপুরে মালয়েশিয়ার কয়েকজন শীর্ষ ব্যবসায়িক নেতার সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠককালে তিনি এ আহ্বান জানান।
এ সময় প্রধান উপদেষ্টা সানওয়ে গ্রুপের চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা জেফ্রি চিয়াকে বিশেষ করে বাংলাদেশের শিল্পাঞ্চল ও অর্থনৈতিক অঞ্চলের কাছাকাছি বসবাসরত ক্রমবর্ধমান সংখ্যক কারখানা শ্রমিকদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন খাতে বিনিয়োগের আমন্ত্রণ জানান।
ড. ইউনূস বলেন, বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার সময় এখনই। এ সময় তিনি সরকারের গৃহীত সংস্কারের কথা তুলে ধরেন।
এছাড়া বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নতুন বন্দর ও অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে, সেখানে বৃহৎ পরিসরে আবাসন ও নির্মাণ খাতে বিনিয়োগের জরুরি প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।
চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন সানওয়ে গ্রুপকে বাংলাদেশে হাসপাতাল স্থাপনেরও আহ্বান জানান।
এসময় চিয়া জানান, তার প্রতিষ্ঠানগুলো অবশ্যই বাংলাদেশে ব্যবসায়িক সুযোগ অনুসন্ধান করবে। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি দেওয়ার বিষয়েও আগ্রহী তারা।
বর্তমানে সানওয়ের নির্মাণ ও আবাসন বিভাগে কয়েক হাজার বাংলাদেশি কর্মরত রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
বাংলাদেশি শ্রমিকদের প্রশংসা করে চিয়া জানান, তিনি মালয়েশিয়ান কর্তৃপক্ষকে তাদের ছয় বছরের বেশি সময় থাকার অনুমতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
একটি পৃথক বৈঠকে মালয়েশিয়ান টাইকুন সাইয়েদ মখতার আল-বুখারি বাংলাদেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।
তিনি অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে বৈঠককালে বলেন, এটি শুধু মুনাফার জন্য নয়, আমরা এটি করতে চাই বাংলাদেশি জনগণের জন্য।
ড. ইউনূসের সঙ্গে মালয়েশিয়ার শীর্ষ ব্যবসায়ী বুকহারির সাক্ষাৎ
জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
সাইয়েদ মখতার নদী উন্নয়ন ও জেলে সম্প্রদায় জড়িত প্রকল্পগুলিতে দায়িত্বশীল পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দেন।
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ব্যবসা ও বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সহজ করতে ব্যাপক সংস্কার চালু করেছে বলে পুনরায় উল্লেখ করেন প্রধান উপদেষ্টা।
এসময় বিডা নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী সৌর শক্তি ও কৃষি-প্রক্রিয়াকরণকে অগ্রাধিকার বিনিয়োগ খাত হিসেবে চিহ্নিত করেন।
পরে সাইয়েদ মখতার বাংলাদেশের সৌর শক্তির সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং তার গ্রুপের নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও খাদ্য নিরাপত্তা—উভয় ক্ষেত্রেই আগ্রহের কথা জানান।
এদিকে সৌজন্য উপহার হিসেবে সাইয়েদ মখতার প্রধান উপদেষ্টাকে ১৮শ শতকের ভারতীয় ঔপনিবেশিকবিরোধী শাসক টিপু সুলতানকে নিয়ে ২০ বছরের গবেষণার সংকলন একটি বই উপহার দেন।
