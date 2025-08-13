দেশের পথে প্রধান উপদেষ্টা
তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে কুয়ালালামপুর থেকে দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
বুধবার (১৩ আগস্ট) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় তিনি ঢাকার পথে রওয়ানা হন।
তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে গত সোমবার (১১ আগস্ট) মালয়েশিয়া যান প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
প্রধান উপদেষ্টার সফরে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া পাঁচটি সমঝোতা স্মারক এবং তিনটি নোট বিনিময় সই করেছে। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) পুত্রাজায়ায় ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সফরের প্রথমদিন এ চুক্তি সই হয়।
সফরকালে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিভিন্ন সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ ছাড়াও প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে মালয়েশিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউকেএম)।
বুধবার কুয়ালালামপুরে ইউকেএম বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক আনন্দঘন পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের কাছ থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রির সনদ নেন প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস।
