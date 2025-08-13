  2. জাতীয়

আদাবরে বাসে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা, থানা হেফাজতে যুবক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৯ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
আদাবরে বাসে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা, থানা হেফাজতে যুবক
আদাবর থানার ফাইল ছবি

রাজধানীর আদাবরে নাশকতার উদ্দেশ্যে একটি স্টাফ বাসে পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগের চেষ্টাকালে এক যুবককে আটক করেছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

বুধবার (১৩ আগস্ট) ভোর ৪টা ১০ মিনিটে আদাবরের সুনিবিড় হাউজিং নব দিগন্ত আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় সংলগ্ন বেড়িবাঁধ সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

আটক যুবকের নাম মো. আমিনুর রহমান ওরফে আমিন (২৬)। তিনি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার পূর্বগ্রামের প্রয়াত জলিলের ছেলে।

আদাবর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম জাকারিয়া বলেন, আমিনুরসহ আরও কয়েকজন মোটরসাইকলে করে এসে বাসে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে পড়লে তারা আমিনুরকে আটক করে মারধর করে। কিন্তু তার সহযোগীরা পালিয়ে যায়।

পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে থানা হেফাজতে রাখা হয়। ঘটনাস্থল থেকে পেট্রোলভর্তি একটি প্লাস্টিক বোতল উদ্ধার করা হয়েছে।

ওসি আরও জানান, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

