বাড়িতে কাফনের কাপড়

‘প্রস্তুত হ রাজাকার’ লিখে চিরকুটে এনসিপি নেতাকে হুমকি

রাজশাহী
প্রকাশিত: ০৮:০২ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
‘প্রস্তুত হ রাজাকার। বাপ-মায়ের দোয়া নে। তোদের দিন শেষ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’—লেখা চিরকুট ও সঙ্গে কাফনের কাপড় বাড়িতে পাঠিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) রাজশাহী জেলা কমিটির এক নেতাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে।

হুমকি পাওয়া এনসিপি নেতার নাম খালিদ হাসান মিলু। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সংগঠক।

শনিবার (৯ আগস্ট) দিনগত রাতে মোহনপুর উপজেলার ধুরইল গ্রামে তাকে এ হুমকি দেওয়া হয়। পাশাপাশি তার বাড়িতে পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা চালায় দুর্বৃত্তরা।

রোববার বিষয়টি নিশ্চিত করেন মোহনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান।

ভুক্তভোগী খালিদ হাসান মিলু অভিযোগ করে বলেন, শনিবার রাত সাড়ে ১১টায় তিনি বাসায় ফেরেন। এর কিছুক্ষণ পর জানালার পাশে অপরিচিত কণ্ঠে শোনা যায়, ‘বাইরে বের হয়ে দেখ।’ তিনি বারান্দায় গিয়ে দেখেন, টিনের সঙ্গে থাকা কাঠের আড়ায় আগুন জ্বলছে এবং চারপাশে পেট্রোলের গন্ধ।

মিলু বলেন, তিনি বাইরে না গিয়ে প্রথমে প্রতিবেশীদের ডাকেন। ধুরইল বাজারের নৈশপ্রহরীও আসেন। পরে বাইরে এসে একটি পলিথিন দেখতে পান। পুলিশ ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর সেটি খোলা হয়। ভেতরে সাদা কাপড় (কাফনের কাপড়) ও একটি চিরকুট পাওয়া যায়। বৃষ্টির কারণে বাড়ির চারপাশ ভেজা থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়েনি। যে অংশে আগুন লেগেছিল, তা নিভিয়ে ফেলা হয়।

এ বিষয়ে এনসিপির রাজশাহী জেলা সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক নাহিদুল ইসলাম সাজু বলেন, ‘এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক ও লজ্জাজনক। আওয়ামী সন্ত্রাসীরা এখনো আমাদের এভাবে হুমকি দিচ্ছে, যা প্রশাসনের ব্যর্থতার প্রমাণ। প্রশাসন যদি কার্যকর পদক্ষেপ নিতো, তাহলে সন্ত্রাসীরা এমন সাহস দেখাতে পারতো না। আমরা এ বিষয়ে থানায় জিডি করবো।’

মোহনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান বলেন, ভুক্তভোগীকে থানায় অভিযোগ দিতে বলা হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

