  2. জাতীয়

রাজধানীজুড়ে তীব্র যানজট, ভোগান্তিতে অফিসফেরত মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১১ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
রাজধানীজুড়ে তীব্র যানজট, ভোগান্তিতে অফিসফেরত মানুষ
আজ বিকেল থেকে রাজধানীজুড়ে তীব্র যানজট দেখা দিয়েছে/ ছবি: মাহবুব আলম

সারাদিনের কর্মব্যস্ততা শেষে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরতে শুরু করেন কর্মজীবী মানুষ। এ সময় সড়কে বাড়তে থাকে যানবাহনের চাপ। বুধবার (১৩ আগস্ট) দিন শেষে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে তীব্র যানজট দেখা দিয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে অফিসফেরত সাধারণ মানুষকে।

রাজধানীর মৌচাক, মালিবাগ, রামপুরা, কারওয়ান বাজার, বাংলামোটর, ফার্মগেট ও শ্যামলী এলাকা ঘুরে যানজটের এমন চিত্র লক্ষ্য করা গেছে।

রাজধানীজুড়ে তীব্র যানজট, ভোগান্তিতে অফিসফেরত মানুষ

সরেজমিনে দেখা গেছে, এদিন বিকেল সাড়ে ৪টার আগে সড়কে গাড়ির চাপ কম ছিল। তবে দিন শেষে অফিস সময় শেষ হতে না হতেই সড়কে যানবাহন ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি বাড়তে থাকে। ফলে গণপরিবহনে যাত্রীর উপস্থিতিতে তিলধারণের ঠাঁই নেই। এছাড়া সড়কের বিভিন্ন বাস পয়েন্টে গাড়ির অপেক্ষায় থাকতেও দেখা যায় যাত্রীদের। যানজটের কারণে অধিকাংশ সড়কে গণপরিবহনের দীর্ঘ সারিও দেখা গেছে।

অফিস শেষ করে গাড়ির অপেক্ষায় ফার্মগেট দাঁড়িয়ে আছেন রাশিদুল। তিনি বলেন, প্রতিটা বাস যাত্রীতে পরিপূর্ণ। বাসে দাঁড়ানোর উপায় নেই। আবার যানজট, এর মধ্যে বাসায় পৌঁছাতে অনেকটা সময় লাগবে।

রাজধানীজুড়ে তীব্র যানজট, ভোগান্তিতে অফিসফেরত মানুষ

আনিসুর রহমান নামে আরেকজন চাকরিজীবী বলেন, অফিস শেষে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু কোনো গাড়িতেই উঠতে পারছি না। যে যানজট, এর মধ্যে কখন বাসায় পৌঁছাতে পারবো জানি না। অফিস টাইম বাদে বাকি অর্ধেক সময় রাস্তায় কেটে যায়।

কেআর/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।