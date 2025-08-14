আধুনিকায়ন ও সংস্কারে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক

আধুনিকায়ন ও সংস্কারে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রশাসনিক কাঠামো থেকে শুরু করে ঋণ-আমানত ব্যবস্থাপনা, তথ্যপ্রযুক্তি ও নিরীক্ষা কার্যক্রম সবখানেই বড় পরিবর্তন এনেছে আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক। বিগত এক বছরে প্রশাসনিক পুনর্গঠন, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ও প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি মজবুত করা হয়েছে।
বুধবার (১৩ আগস্ট) রাজধানীর আউটার সার্কুলার রোডে আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সদরদপ্তরে আয়োজিত ‘আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের গত এক বছরের সংস্কার কার্যক্রম’ শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ব্যাংকটির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ।
তিনি জানান, গত এক বছরে প্রশাসনিক পুনর্গঠন, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ও প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি মজবুত করা হয়েছে। নতুন পরিচালনা পর্ষদ, নির্বাহী কমিটি, অডিট কমিটি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।
জনবল সংকট মোকাবিলায় ১০৭ জন অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, আরও ১৮৯ জন সিনিয়র অফিসারের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে এবং ৩০০ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগের কাজও এগিয়ে চলছে। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর ২২৩ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।
ঋণ ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত নীতিমালা হালনাগাদ, সুদের হার সমন্বয় এবং বাহিনী ও ব্যাংক কর্মকর্তাদের জন্য পারসোনাল লোন চালু হয়েছে। একই সঙ্গে শাখা সংস্কার, জরাজীর্ণ অফিস স্থানান্তর, প্রতিযোগিতামূলক আমানত হার ও নতুন স্কিম প্রবর্তন করা হয়েছে।
শ্রেণিকৃত ঋণ আদায়ে বড় অগ্রগতি এসেছে জানিয়ে সাজ্জাদ মাহমুদ বলেন, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে যেখানে ঋণের হার ছিল ২৩ দশমিক ৯৫ শতাংশ, জুন ২০২৫-এ তা নেমে এসেছে ১৭ দশমিক ৯৫ শতাংশে। গত অর্থবছরে আদায় হয়েছে ১৯১ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি।
তথ্যপ্রযুক্তি খাতে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন নিশ্চিত করতে সব শাখায় সেন্ট্রাল ব্যাংকিং সিস্টেম (সিবিএস) চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদারে ৮টি আঞ্চলিক অডিট অফিস চালু করা হয়েছে, যার ফলে নিরীক্ষার হার দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে।
অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও লোকসানি শাখা কমানোর ফলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রায় ৪৪ কোটি টাকার লোকসান থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রায় দুই কোটি টাকার নিট মুনাফা অর্জিত হয়েছে।
ব্যাংকটির চেয়ারম্যান বলেন, আমাদের লক্ষ্য আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, স্বচ্ছ ও জনবান্ধব ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখা।
অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মীর মোফাজ্জল হোসেনসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
