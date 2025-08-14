জন্মাষ্টমী ঘিরে চট্টগ্রামে কঠোর নিরাপত্তা বলয়

জন্মাষ্টমী ঘিরে চট্টগ্রামে কঠোর নিরাপত্তা বলয়
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মহাশোভাযাত্রা ও অন্যান্য আয়োজন সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি)।
জেলা প্রশাসন, সশস্ত্র বাহিনী, সিটি করপোরেশন ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বয়ে জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।
বুধবার (১৩ আগস্ট) সিএমপি সদরদপ্তরে জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রার নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এক সমন্বয় সভায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিএমপির ডিসি (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) মো. রইছ উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, শুভ জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে নিরাপত্তা জোরদারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে সন্দেহজনক কোনো ব্যক্তি বা বস্তু দেখলে দ্রুত পুলিশকে অবহিত করতে হবে। র্যালি শুরুর আগে র্যালিতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের পরিচয় নিশ্চিত হয়ে যাত্রা শুরু করতে হবে। জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠান চলাকালে সব ধর্মের প্রতি সম্মান রেখে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে।
জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদ বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় কমিটির আয়োজনে ১৬ থেকে ১৯ আগস্ট চারদিনব্যাপী সনাতন ধর্মের প্রাণপুরুষ যুগাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মতিথি জন্মাষ্টমী উৎসব দেশব্যাপী উদযাপিত হবে।
১৬ আগস্ট সকাল ১০টায় চট্টগ্রাম নগরীর জে এম সেন হল প্রাঙ্গণ থেকে দিনটির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ঐতিহাসিক জন্মাষ্টমীর মহাশোভাযাত্রা বের করা হবে। দুপুর ১২টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ২টায় যুব সম্মেলন, বিকেল ৩টায় মাতৃ সম্মেলন, ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে সাধু-সন্ত, ঋষি-বৈষ্ণব ও সনাতন ধর্ম মহাসম্মেলন।
জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ১৭ থেকে ১৯ আগস্ট চট্টগ্রাম নগরের জে এম সেন হলে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
জে এম সেন হল থেকে শুরু হয়ে শোভাযাত্রা কোতোয়ালি মোড়, নিউ মার্কেট, নন্দনকানন ও চেরাগী পাহাড় হয়ে আবারও জে এম সেন হলে ফিরে শেষ হবে বলে আয়োজকরা জানান।
সিএমপির ডিসি (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) মো. রইছ উদ্দিন বলেন, নামাজ ও আজানের সময় মাইক-লাউড স্পিকার বাজানো থেকে বিরত থাকতে হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভ্রান্তিমূলক প্রচার-প্রচারণা থেকে বিরত থাকতে হবে।
তিনি আরও বলেন, এছাড়া রাস্তায় যান চলাচলের প্রতি দৃষ্টি রেখে জন্মাষ্টমী শোভাযাত্রা পরিচালনা করা, হ্যান্ড হেল্ড মেটাল ডিটেক্টর, আর্চওয়ে ও সিসি ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে।
তিনি বলেন, বিভিন্ন মন্দির থেকে আসা শোভাযাত্রার রুটসহ পূজামণ্ডপের সব কার্যক্রম ক্যামেরায় ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ফায়ার সার্ভিস, বিদ্যুৎ অফিস ও হাসপাতালসহ জরুরি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের ফোন ও মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করতে হবে। বিদ্যুতের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে জেনারেটর প্রস্তুত রাখতে হবে।
সিএমপির এ কর্মকর্তা আরও বলেন, জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রার নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
শোভাযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে নগরীর কয়েকটি সড়কে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বিপুল পরিমাণ পোশাকধারী পুলিশের পাশাপাশি গোয়েন্দা ও সাদা পোশাকধারী পুলিশও মোতায়েন থাকবে।
এমআরএএইচ/এমকেআর/এএসএম