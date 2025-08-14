দুই মাসের মধ্যে দুদক সংস্কারে প্রস্তাবিত আইন প্রণয়ন: আসিফ নজরুল

দুই মাসের মধ্যে দুদক সংস্কারে প্রস্তাবিত আইন প্রণয়ন: আসিফ নজরুল
দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সংস্কারে গঠিত কমিশনের প্রস্তাবিত আইনগুলো আগামী এক থেকে দুই মাসের মধ্যে প্রণয়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুর ২টায় আসিফ নজরুল দুদক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে বিকেল ৩টার পর দুদক কার্যালয় থেকে বেরিয়ে আসার সময় তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা জানান।
এসময় তিনি আরও বলেন, দুদক সংস্কার কমিশন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা দিয়েছে। প্রস্তাবনাগুলো আগামী এক থেকে দুই মাসের মধ্যে প্রণয়ন করা হবে। এ বিষয়ে দুদক চেয়ারম্যানের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।
