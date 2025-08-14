স্পাইওয়্যার দিয়ে অবৈধ নজরদারির বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি

স্পাইওয়্যার দিয়ে অবৈধ নজরদারির বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি
বিগত সরকারের আমলে নাগরিকের গোপনীয়তার অধিকার খর্ব করে স্পাইওয়্যারের মাধ্যমে অবৈধ নজরদারির বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে সরকার। এ কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে আজ (বৃহস্পতিবার) উপদেষ্টা পরিষদের ৩৮তম বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা ও এ কমিটি গঠন করা হয়।
শফিকুল আলম বলেন, বিগত স্বৈরাচার সরকার বাংলাদেশের নাগরিকের অধিকার হরণের জন্য সারভেইল্যান্স ইকুইপমেন্ট (স্পাইওয়্যার) কিনেছিল। এর মাধ্যমে নাগরিকের গোপনীয়তার অধিকার খর্ব করা হয়েছিল।
তিনি বলেন, গত সরকারের আমলে কিছু হিসেবে এসেছে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলার, আবার ২০০ মিলিয়ন ডলারের সারভেইল্যান্স ইকুইপমেন্ট কেনা হয়েছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।
তিনি আরও জানান, ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে পুলিশের জন্য যে মারণাস্ত্র কেনা হয়েছিল সেটা নিয়েও তদন্ত হচ্ছে। কীভাবে এ মারণাস্ত্র প্রকিউরমেন্ট করা হয় , কিভাবে এসব ব্যবহৃত হয় সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার, সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ ও সহকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিথি।
এমইউ/এএমএ/জেআইএম