ধানমণ্ডি ৩২ এর পাশে ককটেল বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০১ এএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
ধানমণ্ডি ৩২ এর পাশে ককটেল বিস্ফোরণ
রাজধানীর ধানমণ্ডি ৩২ এর পাশে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) রমনা বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এদিন রাত ১০টার দিকে ধানমণ্ডি ৩২ সংলগ্ন রাসেল স্কয়ারে বাস কাউন্টারগুলোর সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। পরে কলাবাগান থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বিস্ফোরণের আলামত নিয়ে যায়।

মাসুদ আলম বলেন, রাত ১০টার দিকে রাসেল স্কয়ারে একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে কলাবাগান থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আলামত সংগ্রহ করে। কে বা কারা এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীকে ঘিরে বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সন্ধ্যার পর থেকে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে উত্তেজনা বিরাজ করছে। সেখানে ওইদিন রাতে ও পরদিন শুক্রবার সারাদিন শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা জানাতে আসা অনেকে স্থানীয় বিভিন্ন নেতাকর্মীদের হাতে হেনস্তার শিকার হন।

