কদমতলীতে গাড়ির ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত
রাজধানীর কদমতলীর ঢাকা ম্যাচ এলাকায় দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় অজ্ঞাতপরিচয় (৬৫) এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। শনিবার (১৬ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্য চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
কদমতলী থানার উপ-পরিদর্শক (এস আই) সাইফুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ভোরে কদমতলীর ঢাকা ম্যাচের সামনে গিয়ে দেখি রাস্তায় ওই ব্যক্তি পড়ে আছে। পরে জানতে পারি অজ্ঞাত দ্রুতগামী কোনো গাড়ির ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হন। উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, ওই ব্যক্তির নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি, বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। সিআইডির ক্রাইম সিনকে খবর দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তির সহায়তায় তার পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে রাখা হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এমআইএইচএস/এমএস