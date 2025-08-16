  2. জাতীয়

জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় চিন্ময়ের ছবিযুক্ত প্ল্যাকার্ড, আটক ৬

প্রকাশিত: ০৪:২৯ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
চট্টগ্রামে জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা চলাকালে বিতর্কিত ইসকন নেতা ‘চিন্ময় কৃষ্ণ’ লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে প্রবেশের চেষ্টার সময় ছয় যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার (১৬ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নগরীর আন্দরকিল্লা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আটকদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল করিম বলেন, জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় কয়েকজন চিন্ময় কৃষ্ণের প্ল্যাকার্ড হাতে প্রবেশ করতে চায়। আয়োজকরা বিষয়টি চিহ্নিত করে পুলিশকে জানায়। পরে সাতজনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পরে বিস্তারিত বলা যাবে।

শোভাযাত্রাটি আন্দরকিল্লা থেকে শুরু হয়ে লালদীঘি, কোতোয়ালি, নিউমার্কেট, রাইফেলস ক্লাব, নন্দনকানন ও চেরাগি মোড় প্রদক্ষিণ করে আন্দরকিল্লার জে এম সেন হলে গিয়ে শেষ হয়।

