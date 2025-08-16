  2. জাতীয়

‘স্ত্রী ডিভোর্স’ দেওয়ায় অভিমানে স্বামীর আত্মহত্যা

প্রকাশিত: ০৫:১২ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর শাজাহানপুরের একটি বাসা থেকে মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন (৩৫) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার (১৬ আগস্ট) দুপুরে যুবকের নিজ বাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, পারিবারিক কলহের জেরে সাজ্জাদ হোসেন উত্তর শাজাহানপুরের ৩১৮/ডি/৫ নম্বর বাসার নিজ কক্ষে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে রশি পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন। তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানান শাজাহানপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) এস এম রাশিদুল ইসলাম।

নিহতের ভাই সাব্বির জানান, তার ভাই ও তিনি চিনি-সয়াবিনের ব্যবসা করতেন। ২০২৩ সালে মেহজাবিন সিনহা নামের এক মেয়ের সঙ্গে তার ভাইয়ের বিয়ে হয়। বিয়ের পর তাদের একটি সন্তান হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে মারা যায়। এরপর থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল। ১০ দিন আগে মেহজাবিন তাদের ডিভোর্স দেন। এই সিদ্ধান্তের পর সাজ্জাদ তাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। এই অভিমানেই তিনি আত্মহত্যা করেন বলে সাব্বির দাবি করেন।

