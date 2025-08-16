ফারুক-ই-আজম
বাংলাদেশকে বারবার দ্বিখণ্ডিত করার চেষ্টা করেছে একটি পক্ষ
একটি পক্ষ বারবার বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত ও বিভাজিত করার চেষ্টা করেছে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম (বীর প্রতীক)।
তিনি বলেন, আগামীতে নির্বাচিত সরকার সনাতনী সম্প্রদায়েরও সরকার হবে। সেই সরকার সনাতনী সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবিগুলো বাস্তবায়ন করবে এবং সমাজ থেকে মিথ্যা ও দূর্জনকে বিতাড়িত করবে।
শনিবার (১৬ আগস্ট) চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লায় জন্মাষ্টমী ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
ফারুক-ই-আজম তার বক্তব্যে বলেন, আমাদের সমাজকে বারবার দ্বিখণ্ডিত ও বিভাজিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বারবার শুভবুদ্ধিই আমাদের একত্রিত করেছে। তিনি কংসের মতো অশুভ শক্তির প্রসঙ্গ টেনে বলেন, এই ধরনের শক্তি বারবার সত্য ও শুভকে রুখে দেওয়ার চেষ্টা করলেও, শেষ পর্যন্ত শুভ ও সত্যের জয়ই হয়েছে।
জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানে সব ধর্ম ও শ্রেণি-পেশার মানুষকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, এই অংশগ্রহণ আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে শক্তি ও সাহস জোগাবে।সনাতনী সম্প্রদায়ের উত্থাপিত দাবিগুলো আরও জোরালোভাবে তুলে ধরা হবে আগামীতে নির্বাচিত যে সরকার আসবে, তারা সনাতনী সম্প্রদায়েরও সরকার হবে এবং এই দাবিগুলো বাস্তবায়ন করবে।
অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, আগামীর চট্টগ্রাম হবে ক্লিন, গ্রিন, হেলদি ও সেইফ সিটি। এখানে সব ধর্ম, বর্ণ ও সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ নিরাপদে বসবাস করবে।
‘শ্রীশ্রী জন্মাষ্টমী উদ্যাপন পরিষদ বাংলাদেশ’র কেন্দ্রীয় কমিটির আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আর কে দাশ রুপু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা এবং শুভ আশীর্বাদক শ্রীমৎ রবীশরানন্দ পুরী মহারাজ। এছাড়াও বিভিন্ন মঠ-মন্দিরের পুরোহিত, সনাতনী সম্প্রদায়ের বিপুলসংখ্যক ভক্ত এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।
এমআরএএইচ/কেএইচকে/জেআইএম