আজ ১১ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়

আজ ১১ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ঢাকা অংশের অন্তর্ভুক্ত মৃধা বাড়ী-শনির আখড়া-নামা শ্যামপুর অংশে পাইপলাইন স্থানান্তর কাজের জন্য রোববার (১৭ আগস্ট) ঢাকার বিভিন্ন স্থানে মোট ১১ ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।
শনিবার (১৬ আগস্ট) রাত এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।
তিতাস জানায়, এদিন সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত মোট ১১ ঘণ্টা জুরাইন, ধোলাইর পাড়, জিয়া সরনী, দনিয়া, শনির আখড়া, মাতুয়াইল, নামা শ্যামপুর, পলাশনগর ও মৃধাবাড়ী এলাকায় বিদ্যমান সকল শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।
এছাড়া এর আশপাশের এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ বিরাজ করতে পারে বলে জানানো হয়েছে। গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখপ্রকাশ করেছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।
এনএস/এমআরএম