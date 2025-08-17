ঢাকায় বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে, গরম কমার আভাস

ঢাকায় বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে, গরম কমার আভাস
রাজধানী ঢাকায় ভোর থেকেই বৃষ্টি ঝরছে। দুপুর পর্যন্ত ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় বজ্রসহ বৃষ্টি পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
রোববার (১৭ আগস্ট) সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য দেওয়া আবহাওয়ার পূর্বাভাস থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
আবহাওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। একই সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি ও বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
এতে আরও বলা হয়েছে, এসময় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বদিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া ১-২ ডিগ্রি কমতে পারে তাপমাত্রা।
অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ২৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়, বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৯৩ শতাংশ।
এদিকে আবহাওয়া অফিসের অন্য আরেক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গেছে, রোববার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে।
সেই সঙ্গে এই সময়ে ময়মনসিংহ, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও ভারি বর্ষণ হতে পারে। তবে এই সময়ে দিনের তাপমাত্রা কিছুটা কমলেও অপরিবর্তিত থাকতে পারে রাতের তাপমাত্রা।
