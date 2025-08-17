কীসের ভিত্তিতে সরকারি দপ্তরে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর ছবি?
সরকারি দপ্তরে সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধানের ছবি টাঙানোর একটি রীতি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। কোন ক্ষমতাবলে বা কোন আইন, রীতি কিংবা বিধি অনুযায়ী এই ছবি টাঙানো হয় তা নিয়ে রয়েছে নানান প্রশ্ন।
‘সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১’ এর ৫ ধারা বলে ‘জাতির পিতার প্রতিকৃতি’ শিরোনামে ৪ক অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হয়। এতে বলা হয়, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সব সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে।’
তবে সরকারি দপ্তরে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি টাঙানো নিয়ে কোনো আইন বা নীতিমালা কিংবা বিধিমালা নেই বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার সময় সরকারি দপ্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি টাঙানো শুরু করে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারি অফিসে বঙ্গবন্ধুর ছবি টাঙানো বন্ধ করে দেয়। এর পরিবর্তে তখন সরকারি অফিসে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি টাঙানো শুরু হয়। সেই থেকেই এটি চলছে।
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, মূলত আদেশ জারি কিংবা পরিপত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি টাঙানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়। বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয় কিংবা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এসব আদেশ ও পরিপত্র জারি করা হয়।
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিধি অনুবিভাগের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, পরিপত্র কিংবা আদেশ জারির মাধ্যমে সরকারপ্রধানের ছবি টাঙানোর নির্দেশনা রয়েছে। আমার জানা মতে ২০১৭ সালের দিকে এমন একটি আদেশ জারি হয়েছিল।’
২০২০ সালের ২১ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রেস উইং থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি ছবি দিয়ে ছবিটি অফিসিয়াল ছবি হিসেবে ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমরা দেখেছি সেই জিয়াউর রহমানের আমল থেকে আদেশ বা পরিপত্র জারির মাধ্যমে সরকারি দপ্তরে রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা সরকারপ্রধানের ছবি টাঙানো হচ্ছে। সরকারি দপ্তরে বঙ্গবন্ধুর ছবি টাঙানো ছাড়া অন্য কারও ছবি টাঙানোর জন্য কোনো আইন বা নীতিমালা হয়নি।’
কর্মকর্তারা জানান, আদেশ ও পরিপত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর ছবি টাঙানোর রীতি থাকলেও এটি কোনো বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে না।
