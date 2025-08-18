  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে পিকআপ-কাভার্ডভ্যানের সংঘর্ষ, নিহত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২২ এএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
চট্টগ্রামে পিকআপ-কাভার্ডভ্যানের সংঘর্ষ, নিহত ৪
ফাইল ছবি

চট্টগ্রামে পিকআপ ও কাভার্ডভ্যানের সংঘর্ষে ৪ জন নিহত হয়েছেন। সোমবার (১৮ আগস্ট) নগরীর আকবর শাহের সিটি গেইট এলাকায় ভোর ৪ টা ৫৫ মিনিটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

এতে বলা হয়, চট্টগ্রামের আকবর শাহের সিটি গেইট এলাকায় ভোর ৪ টা ৫৫ মিনিটে পিকআপ ও কাভার্ডভ্যানের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ভোর ৫ টা ৫ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, স্টেশন থেকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব ৫ কিলোমিটার। আগ্রাবাদ ফায়ার স্টেশনের ১টি ইউনিট উদ্ধার কাজ করেছে। এ ঘটনায় ৪ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৩ জন।

জেএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।