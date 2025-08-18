চট্টগ্রামে পিকআপ-কাভার্ডভ্যানের সংঘর্ষ, নিহত ৪
চট্টগ্রামে পিকআপ ও কাভার্ডভ্যানের সংঘর্ষে ৪ জন নিহত হয়েছেন। সোমবার (১৮ আগস্ট) নগরীর আকবর শাহের সিটি গেইট এলাকায় ভোর ৪ টা ৫৫ মিনিটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
এতে বলা হয়, চট্টগ্রামের আকবর শাহের সিটি গেইট এলাকায় ভোর ৪ টা ৫৫ মিনিটে পিকআপ ও কাভার্ডভ্যানের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ভোর ৫ টা ৫ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, স্টেশন থেকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব ৫ কিলোমিটার। আগ্রাবাদ ফায়ার স্টেশনের ১টি ইউনিট উদ্ধার কাজ করেছে। এ ঘটনায় ৪ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৩ জন।
