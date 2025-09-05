আফগানিস্তানে ভূমিকম্প দুর্গতদের জন্য ত্রাণ পাঠালো বাংলাদেশ
আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জরুরি মানবিক সহায়তা পাঠানো হয়েছে।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি পরিবহন বিমান ১১ দশমিক ২২৭ টন ত্রাণসামগ্রী নিয়ে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের উদ্দেশে রওনা হয়।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আইএসপিআর জানায়, ত্রাণ সহায়তার মধ্যে রয়েছে তাঁবু, কম্বল, শীতবস্ত্র, কাপড়, শুকনো খাবার, বিস্কুট, মিল্ক পাউডার, নুডলস, বিশুদ্ধ খাবার পানি এবং ওষুধ। এসব সামগ্রী হস্তান্তর শেষে বিমানটি আজই দেশে ফিরে আসবে।
গত ৩১ আগস্ট স্থানীয় সময় রাত ১১টা ৪৭ মিনিটে আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে ৬ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ২ হাজার ২০৫ জন নিহত ও ৩ হাজার ৬৪০ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া আট হাজারের বেশি ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে। এতে খাদ্য, পানি, চিকিৎসা ও আশ্রয়ের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে।
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশে এই সহায়তা পাঠানো হয়েছে বলে জানান সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের অপারেশন্স ও পরিকল্পনা পরিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আলীমুল আমীন। বিমানটি বাংলাদেশ ত্যাগের আগে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকারের পাঠানো এই মানবিক সহায়তা আফগানিস্তানের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের দুর্ভোগ লাঘবে সহায়ক হবে।
এ সময় সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বিমান বাহিনী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ভবিষ্যতেও সরকারের নির্দেশনায় বৈশ্বিক মানবিক সহায়তায় অংশ নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানানো হয়েছে।
টিটি/কেএসআর/এমএস