আফগানিস্তানে ভূমিকম্প দুর্গতদের জন্য বাংলাদেশের মানবিক সহায়তা

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প দুর্গতদের জন্য বাংলাদেশের মানবিক সহায়তা
আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ সরকার। মানবিক সহায়তার অংশ হিসেবে জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণসামগ্রী পাঠাচ্ছে সরকার। প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশে ৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে এসব ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হবে।
বৃহস্পতিবার রাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
ত্রাণের মধ্যে রয়েছে শুকনো খাবার, শিশু খাদ্য, কম্বল, শীতবস্ত্র, তাঁবু, পানীয় জল ও ওষুধপত্র। সহায়তা কার্যক্রমে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বিজিএমইএ, এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড এবং প্রাণ-আরএফএল একসঙ্গে কাজ করছে।
২০২২ সালের ভূমিকম্পের পরও আফগানিস্তানের দুর্গত জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশ।
