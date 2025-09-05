  2. জাতীয়

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প দুর্গতদের জন্য বাংলাদেশের মানবিক সহায়তা

প্রকাশিত: ১২:৫৭ এএম, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত আফগানিস্তান

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ সরকার। মানবিক সহায়তার অংশ হিসেবে জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণসামগ্রী পাঠাচ্ছে সরকার। প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশে ৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে এসব ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার রাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

ত্রাণের মধ্যে রয়েছে শুকনো খাবার, শিশু খাদ্য, কম্বল, শীতবস্ত্র, তাঁবু, পানীয় জল ও ওষুধপত্র। সহায়তা কার্যক্রমে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বিজিএমইএ, এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড এবং প্রাণ-আরএফএল একসঙ্গে কাজ করছে।

২০২২ সালের ভূমিকম্পের পরও আফগানিস্তানের দুর্গত জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশ।

