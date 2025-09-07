  2. জাতীয়

মহাখালীতে সড়কে আড়াআড়ি করে বাস রেখে অবরোধ, তীব্র যানজট

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০২ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মহাখালীতে সড়কে আড়াআড়ি করে বাস রেখে অবরোধ, তীব্র যানজট
মহাখালীতে সড়ক অবরোধ

রাজধানীর মহাখালীতে সড়কে আড়াআড়ি করে বাস রেখে অবরোধ করেছেন পরিবহন শ্রমিকরা। এতে করে মহাখালীসহ আশপাশের সড়কে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছে।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে সড়কের দুই পাশে আড়াআড়ি করে বাস রেখে তারা সড়ক বন্ধ করে দেন।

এ অবস্থায় আলোচনা করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে বনানী থানা পুলিশ ও ট্রাফিক গুলশান বিভাগ।

রাজধানীর মহাখালীতে সড়কে আড়াআড়ি করে বাস রেখে অবরোধ করেছেন পরিবহন শ্রমিকরা। এতে করে মহাখালীসহ আশপাশের সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে

বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাসেল সরোয়ার জানান, ট্রাফিক পুলিশকে সহায়তাকারী তিতুমীর কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে একতা পরিবহনের চালক-শ্রমিকদের ঝামেলা হয়। এরপর চালক-শ্রমিকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতনরা বৈঠকে বসেন। এর মধ্যে একতা পরিবহনের ৭-৮টি বাস শিক্ষার্থীরা আটকে দেন। এর জেরে চালক-শ্রমিকরা সড়কের দুই পাশেই যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন।

তিনি জানান, পরিবহন শ্রমিকরা মহাখালী রেলগেট থেকে নাবিস্কো পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে আড়াআড়ি করে বাস রেখে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রেখেছেন।

রাজধানীর মহাখালীতে সড়কে আড়াআড়ি করে বাস রেখে অবরোধ করেছেন পরিবহন শ্রমিকরা। এতে করে মহাখালীসহ আশপাশের সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে

ওসি আরও জানান, এ অবস্থা নিরসনে শ্রমিক নেতা ও তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশ আলোচনা করছে।

ট্রাফিক গুলশান বিভাগ ফেসবুকে এক পোস্টে জানিয়েছে, মহাখালী টার্মিনাল এরিয়ায় পরিবহন মালিক শ্রমিক কর্তৃপক্ষ মহাখালীতে দুই পাশে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ নিয়োজিত আছে।

এদিকে সড়ক বন্ধ করে দেওয়ায় বনানী থেকে তেজগাঁও পর্যন্ত তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন এই পথে চলাচলকারীরা। অনেকেই বাস থেকে নেমে বিকল্প উপায়ে গন্তব্যে যাচ্ছেন।

