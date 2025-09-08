দুর্গাপূজায় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে চালু হচ্ছে বিশেষ অ্যাপ
শারদীয় দুর্গাপূজার সময় যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে একটি বিশেষ অ্যাপ চালু করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্যাপন উপলক্ষে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সভা শেষে উপদেষ্টা এই অ্যাপ চালুর কথা জানান।
এ অ্যাপের মাধ্যমে মণ্ডপে দায়িত্বরত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কোনো ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে ছবি ও ভিডিওসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানাতে পারবেন, যা দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করবে।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, সনাতন ধর্মাবলম্বীরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে এবারের পূজা ভালোভাবে অনুষ্ঠিত হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রতিটি মণ্ডপে দিন ও রাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক থাকবেন। পাশাপাশি আনসার সদস্যরাও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন।
তিনি জানান, নতুন এ অ্যাপে শুধু মণ্ডপের দায়িত্বপ্রাপ্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের প্রবেশাধিকার থাকবে। কোনো ঘটনা ঘটলে তারা তাৎক্ষণিক ছবি ও ভিডিওর মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করতে পারবেন। এতে দ্রুততম সময়ে ঘটনার সত্যতা যাচাই এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে।
বৈঠকে থাকা একাধিক কর্মকর্তা জানান, মূলত মণ্ডপগুলোতে আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকা সদস্যদের অ্যাপে প্রবেশের ক্ষমতা থাকবে। কোনো ঘটনা ঘটলে তারা অ্যাপে প্রবেশ করে তাৎক্ষণিক ছবি এবং ভিডিও মাধ্যমে তা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানিয়ে দেবেন। তাদের সে ছবি ও ভিডিও তৎক্ষণাৎ শীর্ষ কর্মকর্তাদের কাছে চলে যাবে। তারা দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ নেবেন।
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, পূজা উপলক্ষে আশপাশের যে মেলা বসে, সেখানে গাজা ও মদের আড্ডা বসে। এবার কোনো মেলা হবে না। তবে ছোটোখাটো দু-একটি দোকান থাকতে পারে। কমিটির কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ওই দোকানগুলো স্থাপন করতে পারবে।
নির্বাচনে অংশ নিতে পেরে একদল নাশকতার জন্য পূজাটাকে উপলক্ষে হিসেবে নেবে কি না- এ বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করলে উপদেষ্টা বলেন, যারা দুষ্কৃতকারী তারা সব জায়গায় দুষ্কর্ম করার চেষ্টা করে। এটা শুধু পূজা নয় সব জায়গায় করার চেষ্টা করবে। এটা প্রতিহত করার দায়িত্ব হলো আমাদের, আপনাদের, আমাদের সবার। আমরা সবাই মিলে এটি প্রতিহত করব।
তিনি বলেন, পূজার আগে প্রতিমা বানানোর সময় অনেক সময় ভাঙচুর হয়। সেই ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কি না- জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, আমাদের প্রিভেনটিভ (প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা) তো শুরু হয়ে গেছে।
