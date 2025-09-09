১৬ বছর হলেই পাবেন এনআইডি: ইসি সচিব
১৬ বছর পূর্ণ হলেই জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) জন্য আবেদন করা যাবে বলে জানিয়ছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। আগে এই বয়সসীমা ছিল ১৮ বছর।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ তথ্য জানান তিনি।
আরও পড়ুন
- যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীসহ তিন অঙ্গরাজ্যে এনআইডি সেবা দেবে ইসি
- পাঠ্যবইয়ে যুক্ত হচ্ছে ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্রের গুরুত্ব
- এনআইডি সংশোধনের আবেদন করা যাবে ৬ বার
ইসি সচিব বলেন, বিভিন্ন কাজে এনআইডি কাজে লাগে, সেটি বিবেচনায় নিয়ে ১৬ বছর বয়সীদের এনআইডি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বছরের যে কোনো সময় ১৬ বছর পূর্ণ হলেই এনআইডির জন্য আবেদন করা যাবে। আর ১৮ বছর হলে ভোট দেবেন।
এছাড়া এখন থেকে এনআইডি হারিয়ে গেলে তা পুনরায় তুলতে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করার প্রয়োজন নেই বলেও জানান সচিব।
এমওএস/ইএ/জেআইএম