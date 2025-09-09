  2. জাতীয়

১৬ বছর হলেই পাবেন এনআইডি: ইসি সচিব ‎

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪৩ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ

১৬ বছর পূর্ণ হলেই জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) জন্য আবেদন করা যাবে বলে জানিয়ছেন ‎নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। আগে এই বয়সসীমা ছিল ১৮ বছর।

‎মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ তথ্য জানান তিনি।

ইসি সচিব বলেন, বিভিন্ন কাজে এনআইডি কাজে লাগে, সেটি বিবেচনায় নিয়ে ১৬ বছর বয়সীদের এনআইডি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বছরের যে কোনো সময় ১৬ বছর পূর্ণ হলেই এনআইডির জন্য আবেদন করা যাবে। আর ১৮ বছর হলে ভোট দেবেন।

‎এছাড়া এখন থেকে এনআইডি হারিয়ে গেলে তা পুনরায় তুলতে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করার প্রয়োজন নেই বলেও জানান সচিব।

এমওএস/ইএ/জেআইএম

