পাঠ্যবইয়ে যুক্ত হচ্ছে ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্রের গুরুত্ব

পাঠ্যবইয়ে যুক্ত হচ্ছে ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্রের গুরুত্ব
ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) গুরুত্ব বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কর্মকর্তাদের লেখা দিতে বলেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
এনআইডি অনুবিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের সই করা এ সংক্রান্ত চিঠি এরই মধ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।
চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্রের গুরুত্ব বিষয়ে লেখা সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক লেখা আহ্বানসহ প্রতিবেদন জমা দিতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন অনুমোদন করেছে কমিশন। তাই ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়েছে।
ইসি কর্মকর্তারা বলছেন, নতুন প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো এবং ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্রের গুরুত্ব যাতে ছোটবেলায় তুলে ধরা যায়, সে জন্য শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচিতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ নিয়েছে কমিশন।
এমওএস/একিউএফ/জিকেএস