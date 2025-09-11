পল্লীবিদ্যুৎ কর্মীদের আন্দোলন
আরইবি’র কেনাকাটায় অনিয়ম সন্ধানে কমিটি, সংশোধন হচ্ছে চাকরিবিধি
আন্দোলনরত পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির কর্মীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (আরইবি) কেনাকাটার অনিয়ম অনুসন্ধানে একটি কমিটির গঠন করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাদের চাকরিবিধি সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির কর্মীদের আন্দোলন নিয়ে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।
এর আগে আন্দোলন করায় তিন হাজার ১২৯ জনকে বদলি করা হয়েছিল জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘পরে আমরা সবগুলোকে পুনর্বিবেচনার জন্য বলেছি। গত ২ সেপ্টেম্বর নির্দেশ দেই যে, তিন হাজার জনের মধ্যে যেন ইমিডিয়েটলি এক হাজার জনকে তাদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে আগের জায়গায় ফেরত পাঠানো হয় বা এখন যেখানে আছে সেখানে যদি থাকতে চায়, যেন রাখা হয়। সেটার একটা অগ্রগতি হলো- ৮০৩ জনের ব্যাপারে এরই মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’
এছাড়া পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে কোনো অপরাধ করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার নেওয়া হয় না বলে পল্লী বিদ্যুতের কর্মীদের দাবি ঠিক নয় বলে জানিয়েছেন উপদেষ্টা।
পল্লীবিদ্যুৎ কর্মীদের একটা দাবি হচ্ছে- পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কেনাকাটার অনিয়ম খতিয়ে দেখতে হবে। এ বিষয়ে উপদেষ্টা বলেন, এটার জন্য আমরা আজ একটি কমিটি করে দিয়েছি। সাত সদস্যের এই কমিটির চেয়ারম্যান হবেন সাবেক সচিব আজিজ হাছান। এই কমিটি পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কেনাকাটায় যেসব অনিয়ম, সেগুলো দেখবে এবং সেগুলোর বিষয়ে প্রতিবেদন দেবে।’
‘পল্লীবিদ্যুৎ কর্মীদের আরেকটি দাবি হচ্ছে- পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির ভবিষ্যৎ কাঠামো কী হবে। এই কাঠামোর বিষয়ে আমরা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির নেতৃত্বে একটি কমিটি করেছিলাম, সেই রিপোর্ট দিয়েছি। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। এখানে আইন সংশোধন করতে হবে, বিধি তৈরি করতে হবে। ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে হবে।’
বেশিরভাগ পল্লীবিদ্যুৎ সমিতি আর্থিকভাবে লাভজনক নয় জানিয়ে ফাওজুল কবির খান বলেন, ‘৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মধ্যে ৬৮টি অলাভজনক, ১২টি লাভজনক।’
তিনি বলেন, ‘ওখানে একটা বিষয়ে এসেছিল- বিদ্যুৎ খাতের অন্যান্য কোম্পানির মতো তাদেরও (পল্লীবিদ্যুতের কর্মী) কোম্পানি করার। কিন্তু এজন্য তো একটা ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে হবে- কোথায় কাকে দেওয়া হবে, কীভাবে হলে সমিতিটা ভালো হবে। সমিতি তো একেকটা একেক জায়গায়। সবগুলো লাভজনক প্রতিষ্ঠান ঢাকা ও এর আশপাশে।’
তিনি বলেন, ‘তাদের (পল্লীবিদ্যুতের কর্মী) কাজের শর্ত এবং সুবিধা নিয়ে তাদের আপত্তি আছে। এজন্য আমরা আজ একটা নির্দেশনা দিয়েছি- পল্লীবিদ্যুৎ সমিতি কর্মচারী বিধিমালা (সংশোধন, বর্তমান বিধিমালা ২০১২ সালের) করার জন্য। এটা ইমিডিয়েটলি করবে।’
উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা আরেকটি কাজ করছি, সেটা হলো- পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির কোন অফিসারের সঙ্গে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কোন কর্মকর্তার সামঞ্জস্য হবে সেটা নিয়ে আমরা কাজ করছি।’
‘তাই এই কথাটা ঠিক না যে সরকার পল্লীবিদ্যুতের সমস্যার সমাধানে উদাসীন। আমরা কিন্তু সম্ভব যা কিছু করার করছি।’
ফাওজুল কবির খান আরও বলেন, ‘গত ৬ সেপ্টেম্বর আমরা একটি ২৪ ঘণ্টার নোটিশ দিয়েছিলাম। সেটা দেখে অনেকেই কাজে ফিরে এসেছেন। আরও অনেকে ফিরে আসতে চান, তাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। আরেকজনকে ছুটিতে থাকতে বাধ্য করা একটা অপরাধ। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এরই মধ্যে এটা নিয়ে তিনটি জিডি করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে থানাকে তদন্ত করতে বলা হয়েছে।’
পল্লীবিদ্যুৎ সমিতিতে গণছুটির পরও বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেনি জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘গতকাল এবং তার আগের দিন আমাদের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদনে একটা সমস্যা ছিল, তাই কিছু কিছু লোডশেডিং হয়েছে।’
