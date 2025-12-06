সাফ নারী ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে শুরুটা জমলো না নাসরিন স্পোর্টসের
নারী ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলে যোগ হলো নতুন অধ্যায়। শুক্রবার নেপালের কাঠমান্ডুতে শুরু হয়েছে সাফ নারী ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম আসর।
তবে অভিষেক এই আসরে বাংলাদেশ লিগ চ্যাম্পিয়ন নাসরিন স্পোর্টস একাডেমির শুরুটা ভালো হয়নি। নিজেদের প্রথম ম্যাচে সানজিদা আক্তাররা নেপালের চ্যাম্পিয়ন এপিএফ উইমেন’স ফুটবল ক্লাবের কাছে হেরেছে ৪-০ গোলে।
২০২৩-২৪ মৌসুমের লিগ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে এই আসরে খেলার সুযোগ পেয়েছে নাসরিন স্পোর্টস
একাডেমি। মাঝে এক মৌসুমে লিগ না হওয়ায় দলটি ছিল প্রস্তুতির বাইরে। তাছাড়া জাতীয় দলের ক্যাম্প চলায় মারিয়া-মনিকারাও খেলতে পারছেন না এই প্রতিযোগিতায়। সব মিলিয়ে অপির্তা, জয়নব, পুজা, মেঘলাদের মতো তরুণদের নিয়ে নেপাল গেছে দলটি। মাঠের লড়াইয়ে নেমে প্রথম ম্যাচে পেল হারের তেতো স্বাদ।
৩৮ মিনিটে ডান দিক থেকে উড়ে আসা ক্রস ক্লিয়ার করতে পারেননি অর্পিতা বিশ্বাস। তার দূর্বল ক্লিয়ারেন্সে বল যায় মিনা দেউবার পায়ে। শট নেওয়ার সুযোগ না থাকায় তিনি বাড়িয়ে দেন রাশমিকে-দারুণ শটে লক্ষ্যভেদ করেন এই ফরোয়ার্ড। ঝাঁপিয়েও বলের নাগাল পাননি গোলরক্ষক মেঘলা।
৭০ মিনিটে মিনার শট ফেরাতে পারেনি মেঘলা। নেপালের দলটি আরেকবার জালের দেখা পেলে হার নিশ্চিত হয়ে যায় নাসরিন একাডেমির।
নাসরিনের কোচ পাঁচজন খেলোয়াড় বদল করেও নেপালের দলটিকে থামাতে পারেনি। শেষ গোলটি বাংলাদেশের ক্লাবটি হজম করেছে ইনজুরি সময়ের তৃতীয় মিনিটে। তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া নাসরিন। অভিজ্ঞতার কাছেই মার খেয়েছে অনেক ঝক্কি ঝামেলার পর নেপালের যাওয়া নাসরিন।
রাউন্ড রবিন লিগে সোমবার পাকিস্তানের দল করাচি সিটির মুখোমুখি হবেন সানজিদা-জয়নবরা।
