  2. জাতীয়

দুর্গাপূজা উপলক্ষে চট্টগ্রামে পুলিশের মতবিনিময় সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৫:০০ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দুর্গাপূজা উপলক্ষে চট্টগ্রামে পুলিশের মতবিনিময় সভা

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে চট্টগ্রামে জেলা ও উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছে জেলা পুলিশ।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে জেলা পুলিশের সম্মেলন কক্ষে এ সভা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা পুলিশ সুপার মো. সাইফুল ইসলাম সানতু।

সভায় পুলিশ সুপার বলেন, দুর্গাপূজা শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐতিহ্যের অনন্য প্রতীক। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পূজা উদযাপনের জন্য জেলা পুলিশ সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

সভায় নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, ভলান্টিয়ার নিয়োগ, সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন, পার্কিং ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

পুলিশ সুপার পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ১৭ দফা নির্দেশনা দেন। এগুলো হলো. প্রতিটি মণ্ডপে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন, থানায় ভলান্টিয়ারদের তালিকা জমা দেওয়া, দ্রুত সাড়া দিতে কুইক রেসপন্স টিম গঠন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব দমন, অবৈধ দোকান উচ্ছেদ, নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিমা বিসর্জন এবং যে কোনো প্রয়োজনে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে (০১৩২০-১০৮৩৯৮) যোগাযোগ করা।

সভায় জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সার্কেল অফিসার, থানার ওসি এবং পূজা উদযাপন পরিষদের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

এমআরএএইচ/এসএনআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।