ঢাকায় ভিএফএস গ্লোবালের অত্যাধুনিক ফ্রান্স ভিসা কেন্দ্র চালু
ঢাকার গুলশানে নতুন ফ্রান্স ভিসা আবেদন কেন্দ্র উদ্বোধন করেছে ভিএফএস গ্লোবাল। মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ঢাকার গুলশান- ২ নম্বরের র্যাংগস জেড স্কোয়ারে অবস্থিত কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মারি মাসদুপুই।
তিনি বলেন, এই কেন্দ্র বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য ভ্রমণ সহজ করবে। ভিএফএস গ্লোবাল কেবল আবেদন সংগ্রহ করবে, ভিসা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে দূতাবাসের দায়িত্বে থাকবে।
মঙ্গলবার থেকেই বাংলাদেশে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ভিসার আবেদনকারীরা সহজেই আবেদন জমা দিতে পারছেন। এমনটিই জানিয়েছে ভিএফএস গ্লোবালের ঢাকা কার্যালয়। কেন্দ্রটি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং বিশেষায়িত সেবার মাধ্যমে ভিসা আবেদন প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত ও সুবিধাজনক করবে।
নতুন কেন্দ্রটি পরিচালনা করবেন সু-প্রশিক্ষিত গ্রাহকসেবা প্রতিনিধিরা, যারা আবেদনকারীদের ভিসা প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে সহায়তা করবেন। এখানে নমনীয় অর্থপ্রদানের অপশন (নগদ, কার্ড, অনলাইন), সহজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং এবং সম্প্রসারিত কার্যঘণ্টা সুবিধা রয়েছে।
ভিএফএস গ্লোবাল ২০০৪ সাল থেকে ফ্রান্স সরকারের সঙ্গে অংশীদারত্বে ভিসা প্রক্রিয়াকরণে কাজ করছে। সংস্থার কাজ সীমিত: আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন সংগ্রহ এবং বায়োমেট্রিক তথ্য গ্রহণ। ভিসা অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে দূতাবাসের দায়িত্বে থাকে।
আবেদনকারীরা প্রিমিয়াম সার্ভিস, কুরিয়ার এবং ফর্ম পূরণের মতো অতিরিক্ত সেবা নিতে পারবেন। এই সেবাগুলো ভিসা অনুমোদনের সময়সীমা বা সিদ্ধান্তে কোনো প্রভাব ফেলে না।
অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে আগ্রহী আবেদনকারীরা ভিএফএস গ্লোবালের ওয়েবসাইট থেকে সহজেই বুকিং করতে পারবেন।
নতুন কেন্দ্রটি বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য ফ্রান্সের ভিসা প্রক্রিয়াকে আরও আধুনিক, দ্রুত এবং সুবিধাজনক করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। ভিএফএস গ্লোবালের সহায়তায় এখন আবেদনকারীরা আরও সহজভাবে তাদের আবেদন জমা দিতে পারবেন।
জেপিআই/এএমএ