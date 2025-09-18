প্রবাসী ভোটের জন্য আসছে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ নামের একটি নতুন অ্যাপ তৈরি করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে নিবন্ধিত প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারসহ দেশের অভ্যন্তরে ভোটের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও আইনি হেফাজতে থাকা নাগরিকরা ভোট দিতে পারবেন।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) আগারগাঁওস্থ নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ এ তথ্য জানান।
ইসি সচিব জানান, শুধু নিবন্ধিত প্রবাসীরাই পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। তাদের জন্য একটি বিশেষ অ্যাপ তৈরি করা হচ্ছে, যার নাম হবে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’। প্রবাসীদের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে নির্বাচনে নিয়োজিত কর্মকর্তা, সরকারি কর্মকর্তা এবং আইনি হেফাজতে থাকা ব্যক্তিরাও এই অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন করে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন।
তিনি জানান, এ অ্যাপটি উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে। কবে নাগাদ নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হবে সেটি পরে জানানো হবে।এছাড়া ডাক বিভাগের মাধ্যমে ব্যালট পেপার কবে পাঠানো হবে এবং প্রবাস থেকে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে আসবে- তা তফসিলের ওপর নির্ভর করছে। সেজন্য পরে বিস্তারিত গণমাধ্যমে জানানো হবে।
যেভাবে ভোট, খাম ও নির্দেশনা যাবে নিবন্ধিত প্রবাসীর কাছে
ইসি সচিব জানান, ভোটার নিবন্ধনের পর ডাক বিভাগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে প্রবাসীদের কাছে ব্যালট পেপার পাঠানো হবে। এই ব্যালটে প্রার্থীদের নাম থাকবে না, শুধু প্রতীক থাকবে। ভোটাররা প্রতীকের পাশে টিক চিহ্ন বা ক্রস চিহ্ন দিয়ে ভোট দেবেন। একটি বড় খামের মধ্যে তিনটি আলাদা খাম এবং নির্দেশিকা দিয়ে ব্যালট পেপার পাঠানো হবে, যাতে ভোট দেওয়ার পর ভোটাররা সেটির মাধ্যমে নিরাপদে ব্যালটটি ফেরত পাঠাতে পারেন।
ইইউ প্রাক নির্বাচনি পর্যবেক্ষক টিমের সঙ্গে বৈঠক রোববার
ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি পর্যবেক্ষণ টিম সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি দেশে আসার কথা ছিল। সে ধারাবাহিকতায় আগামী সপ্তাহে ইসির সঙ্গে বৈঠক করবে তারা। প্রি-ইলেকশন এনভায়রনমেন্ট অবজারভেশনের জন্য বিভিন্ন মহলের সঙ্গে বৈঠক করবে তারা। প্রতিনিধি দলের তিনজন বিদেশি ও চার জন স্থানীয় পর্যবেক্ষক থাকার কথা।
ইসি সচিব বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রাক নির্বাচনি পর্যবেক্ষক টিমের সঙ্গে ২২ সেপ্টেম্বর ইসির সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে। দুপুরে এ টিম আসবে। তাদের সঙ্গে ইসি কর্মকর্তাদেরও একটা টিম থাকবে।
৭০ শতাংশ নির্বাচনী সামগ্রী কেনাকাটা
নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন সামগ্রীর মূল কেনাকাটা চলতি সেপ্টেম্বরে শেষ হচ্ছে বলে জানান ইসি সচিব। তিনি জানান, ইতোমধ্যে মার্কিং সিল, গালা, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের লক, হেসিয়ান ব্যাগসহ বেশ কিছু সরঞ্জাম এসেছে। ৭০ শতাংশ কেনাকাটার কাজ শেষ হয়েছে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী সব সামগ্রী পৌঁছে যাবে।
অধ্যাদেশ সংশোধন অনুমোদন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন সংশোধন অধ্যাদেশ বৃহস্পতিবারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অনুমোদন পেয়েছে বলে জানান ইসি সচিব। নির্বাচন কর্মকর্তাদের সার্ভিস গঠন ও এনআইডি ইসির অধীনে রাখার বিষয়ে সম্মতি দেওয়া হয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে ব্রিফিং করে এ বিষয়ে জানাবে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর।
সংলাপসূচি-নিবন্ধন চূড়ান্ত আগামী কমিশন সভায়
নতুন দল নিবন্ধন, পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন ও অংশীজনের সঙ্গে সংলাপ সূচি নির্ধারণ আগামী কমিশন সভায় চূড়ান্ত হবে বলে জানান ইসি সচিব আখতার আহমেদ।
তিনি জানান, ২২টি নিবন্ধন আগ্রহী দলের সরেজমিন তদন্ত শেষ হয়েছে। তিন শতাধিক পর্যবেক্ষক সংস্থা নিবন্ধনের আবেদন করেছে এবং সেপ্টেম্বরের শেষে অংশীজনের সঙ্গে সংলাপের কথা রয়েছে।
সচিব বলেন, সিইসি কানাডা সফর শেষে দেশে ফিরেছেন বৃহস্পতিবার। আগামী রোববার-সোমবার কমিশন সভা হতে পারে। কমিশন সভায় এসব বিষয়ে আলোচনা করে দল নিবন্ধন চূড়ান্ত, সংলাপ শুরুর নির্ধারিত তারিখ এবং পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন চূড়ান্ত হবে।
সীমানা
সীমানা নির্ধারিত হয়েছে ৩০০ আসনের। এরই মধ্যে সংক্ষুব্ধ অনেকে আদালতে রিট করেছে। এমন পরিস্থিতিতে আদালতের দিকে তাকিয়ে আছে ইসি।
সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে আইনে বলা হয়েছে, ইসির সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোনো আদালত ও কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন তোলা যাবে না। তবে বাগেরহাট, ফরিদপুরে বিক্ষোভ হয়েছে। আদালতে অন্তত ১৮টি রিট হয়েছে।
এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে ইসি সচিব বলেন, বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন। এ বিষয় এখন কথা বলা সমীচীন হবে না। সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে আইনে যেমন সীমাবদ্ধতার কথা্ বলা হয়েছে, তেমনই আদালতে যাওয়ার নাগরিক অধিকারও সবার। সেক্ষেত্রে সার্বিক বিষয়ে আদালতের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।
এমওএস/কেএইচকে/এএসএম