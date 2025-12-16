সাময়িক বিরতি পর মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক

সাময়িক বিরতি পর মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে প্যারাজাম্পের কারণে ৪০ মিনিটের স্বল্প বিরতির পর মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। সরকারি ছুটির দিন হলেও ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) সময়সূচি অনুযায়ী, আজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত উত্তরা উত্তর স্টেশন এবং ১০টা ১০ মিনিট পর্যন্ত মতিঝিল স্টেশন থেকে ট্রেন চলবে।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুরে ডিএমটিসিএলের উপ-প্রকল্প পরিচালক (গণসংযোগ) মো. আহসান উল্লাহ শরীফি এসব তথ্য জানান।
তিনি বলেন, তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দর এলাকায় প্যারাজাম্পে অংশ নেওয়া প্যারাট্রুপারদের নিরাপত্তার জন্য বেলা ১১টা ৫০ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত মোট ৪০ মিনিট মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ ছিল। এরপর আবার আগের মতোই ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। এখন স্বাভাবিকভাবেই নির্ধারিত সময় পরপর ট্রেন চলাচল করছে।
আজ সরকারি ছুটির দিন থাকায় কত সময় মেট্রোরেল চলাচল করবে জানতে চাইলে আহসান উল্লাহ শরীফি বলেন, শনিবার ও অন্যান্য সব সরকারি ছুটির দিনের জন্য আমাদের সময়সূচি নির্ধারিত। সে অনুযায়ী আজ উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে প্রথম ট্রেন ছেড়েছে ৬টা ৩০ মিনিটে। সর্বশেষ ট্রেন ছাড়বে রাত ৯টা ৩০ মিনিটে। এছাড়া মতিঝিল স্টেশন থেকে প্রথম ট্রেন ছেড়েছে সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে, সবশেষ ট্রেন ছাড়বে রাত ১০টা ১০ মিনিটে।
