পোস্টাল ভোট: নিবন্ধন ছাড়ালো সাড়ে ৩ লাখ

পোস্টাল ভোট: নিবন্ধন ছাড়ালো সাড়ে ৩ লাখ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপে নিবন্ধন করেছেন ৩ লাখ ৫৩ হাজার ৬৩৭ জন ভোটার।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) রাত ৯টার দিকে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ওয়েবসাইট portal.ocv.gov.bd/report/by-country থেকে বিষয়টি জানা গেছে। গত ১৯ নভেম্বর থেকে এই নিবন্ধন শুরু হয়েছে, চলবে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মোট নিবন্ধিত ভোটারের মধ্যে পুরুষ ৩ লাখ ২৯ হাজার ৬৮ জন এবং নারী ২৪ হাজার ৫৬৯ জন। সব থেকে বেশি নিবন্ধন করেছেন সৌদি প্রবাসীরা। দেশটি থেকে মোট ৯৭ হাজার ৯৪৯ জন নিবন্ধন করেছেন।
যেসব দেশে নিবন্ধন চলছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে— দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন, মিশর, মোজাম্বিক, লিবিয়া, মরিশাস, হংকং, ব্রাজিল, উগান্ডা, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া, বতসোয়ানা, কেনিয়া, রুয়ান্ডা, আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, তানজানিয়া, সোমালিয়া, ঘানা, গিনি, মরক্কো, দক্ষিণ সুদান, চিলি, সিয়েরা লিওন, ইকুয়েডর, তাইওয়ান, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, গাম্বিয়া, পেরু, জিম্বাবুয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব ইত্যাদি।
ইসি জানিয়েছে, অ্যাপে নিবন্ধনকারীদের ঠিকানায় পোস্টাল ব্যালট ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ভোটার ভোট দিয়ে ফিরতি খামে তা আবার রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে পাঠাবেন।
উল্লেখ্য, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোটগ্রহণ করবে নির্বাচন কমিশন।
