রাকসু-চাকসু নির্বাচনও ভালোভাবে হবে, আশা স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনও ভালোভাবে হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে রাকসু ও চাকসু নির্বাচন উপলক্ষে সার্বিক প্রস্তুতি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক শেষে উপদেষ্টা এ কথা জানান। এ সময়ে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার উপস্থিত ছিলেন।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এ দুটি (রাকসু-চাকসু) নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের (বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ) কোনো উদ্বেগ নেই। আমরা আশা করি নির্বাচন দুটি খুব ভালোভাবে হবে। আপনাদের (সাংবাদিক) সাহায্য সহযোগিতাও আমাদের দরকার। আপনারা যারা ওখানে যাবেন, পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। আপনাদের পর্যবেক্ষণের জন্য তারা সব ধরনের ব্যবস্থাও রাখবেন।
শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনা নাকি বিরাজ করছে দুটি প্রতিষ্ঠানে (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)। আমরা আশা করি ভালোভাবে নির্বাচন দুটি আমরা সম্পন্ন করতে পারবো।
