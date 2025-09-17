রাকসুর ভোটকেন্দ্র সিসি ক্যামেরার আওতায় আনাসহ ৭ দফা দাবি শিবিরের

রাকসুর ভোটকেন্দ্র সিসি ক্যামেরার আওতায় আনাসহ ৭ দফা দাবি শিবিরের
রাকসু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সাত দফা দাবি জানিয়েছে শিবির সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় প্রধান নির্বাচন কমিশন বরাবর স্মারকলিপি দেন তারা।
দাবিগুলো হলো পোলিং এজেন্টদের প্রবেশাধিকার ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যাবতীয় সুবিধা নিশ্চত করা; সাংবাদিকদের জন্য পৃথক আইডি কার্ডের ব্যবস্থা রাখা এবং কেবল প্রশাসন অনুমোদিত সাংবাদিকদের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার প্রদান করা; ত্রুটিমুক্ত ওএমআর মেশিনে ভোট গণনা এবং বিশেষজ্ঞ টিম রাখা; কোনো প্রার্থী প্রযুক্তিগত সমস্যা নিয়ে আপত্তি করলে ম্যানুয়ালি ভোট গণনার ব্যবস্থা রাখা; প্রতিটি ভোটকেন্দ্র সিসি ক্যামেরার আওতায় নিয়ে আসা; ভোটের দিন ক্যাম্পাসে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ রাখা এবং নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখা।
এসময় সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, আমরা আমাদের প্যানেল থেকে ৯ দফা দাবি দিয়েছি। আশা করি, নির্বাচন কমিশন দাবিগুলো বাস্তবায়ন করবে।
এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. এফ নজরুল ইসলাম বলেন, ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির যে দাবিগুলো জানিয়েছে, সেগুলো আমরা গ্রহণ করেছি। এর মধ্যে যেগুলো নির্বাচনের আগে বাস্তবায়ন সম্ভ, সেগুলো বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে।
