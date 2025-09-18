খাবারে অনিয়ম, চট্টগ্রামে দুই রেস্টুরেন্টকে আড়াই লাখ টাকা জরিমানা

খাবারে অনিয়ম, চট্টগ্রামে দুই রেস্টুরেন্টকে আড়াই লাখ টাকা জরিমানা
বাসি মাছ-মাংস বিক্রি এবং খাবারে ক্ষতিকর সুগন্ধি মেশানোর অভিযোগে চট্টগ্রাম নগরের দুটি রেস্টুরেন্টকে মোট আড়াই লাখ টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। নগরের জিইসি মোড় এলাকার হান্ডি ও ধাবা রেস্টুরেন্টকে এই জরিমানা করা হয়।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) এ অভিযান পরিচালনা করেন অধিদপ্তরের চট্টগ্রামের উপ-পরিচালক মো. ফয়েজ উল্ল্যাহ।
জানা গেছে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি, আগের ভাত মেশানো খাসির মাংস সংরক্ষণ, কয়েকদিন আগে রান্না করা বাসি মাছ-মাংস, ভাত ও অন্যান্য খাবার পরিবেশনের অভিযোগে হাান্ডি রেস্টুরেন্টকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। অপরদিকে খাবারে ক্ষতিকর সুগন্ধি আতর ব্যবহারের অভিযোগে ধাবা রেস্টুরেন্টকে একলাখ টাকা জরিমানা করা হয় অভিযানে।
এ বিষয়ে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রামের উপ-পরিচালক মো. ফয়েজ উল্ল্যাহ বলেন, জরিমানার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান দুটিকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হয়েছে। অধিদপ্তরের এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।
এমআরএএইচ/এমএমকে/জেআইএম