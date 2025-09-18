স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
রাষ্ট্রের প্রয়োজনে বাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ে পুনরায় নিয়োগ
পুলিশ বাহিনীর প্রধান, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার, র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) মহাপরিচালক এবং বিশেষ শাখার (এসবি) প্রধানের চাকরির মেয়াদ শেষ হলেও পুনরায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, এগুলো ব্যক্তিগত কারও স্বার্থের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয় না; রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নিয়োগ দেওয়া হয়।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর কুর্মিটোলায় র্যাব সদর দপ্তরে ‘অধিনায়ক কনফারেন্স’ অনুষ্ঠান পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বর্তমান পুলিশ বাহিনীর প্রধান, ডিএমপি কমিশনার, র্যাব মহাপরিচালক এবং এসবি প্রধানকে অবসরের পর পুনরায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বাহিনীর ভেতরে যারা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন, তাদের সঙ্গে এটি সাংঘর্ষিক নয় কি না— এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘এটা কোনো ধরনের সাংঘর্ষিক না। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এগুলো করা হয়। ব্যক্তিগত কারও স্বার্থের জন্য করা হয় না। এটি অনেক আগেও হয়েছে, সব সময় হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হয়তো হবে।’
তিনি বলেন, ‘৫ আগস্টের পর র্যাবের আগের কর্মকাণ্ড এখন আর নেই। সবাই এখন র্যাবের কার্যক্রম প্রশংসা করে। তারা খুবই ভালোভেবে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের পারফরম্যান্স অনেক ভালো। মাদক উদ্ধার, অস্ত্র উদ্ধারসহ অন্যান্য দুষ্কৃতিকারীদের ক্ষেত্রে অভিযান প্রশংসার দাবিদার র্যাব। এজন্য র্যাবের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।’
আজ ছিল র্যাবের অধিনায়কদের কনফারেন্স। র্যাবের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে এ কনফারেন্সে আলোচনা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নির্বাচন হচ্ছে, সামনে দুর্গাপূজা এরপর জাতীয় নির্বাচন। এগুলোর ব্যাপারে র্যাব মহাপরিচালক অধিনায়কদের দিক নির্দেশনা দেয়।
গাজীপুরে প্রতিমা ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে, তবে পুলিশের দাবি বাতাসে ভেঙে গেছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ছোট খাটো ঘটনা কিছু ঘটতে পারে। আপনাদের (সাংবাদিক) কাছে কোনো তথ্য থাকলে সেগুলো দ্রুত বাহিনীগুলোর দিলে সবচেয়ে ভালো। ৩৩ হাজারের ওপরে পূজামণ্ডপ আছে। পূজা শুরু থেকে শেষ পাঁচদিনে মূলত নিরাপত্তা কড়াকড়া থাকবে। এসময় প্রতিটি মণ্ডপে আনসার সদস্য থাকবে, এছাড়া পূজা কমিটির সাতজন করে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে। পাশাপাশি পুলিশ ও র্যাব থাকবে, সীমান্ত এলাকায় থাকবে বিজিবি।
পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে মিথ্যা যে সংবাদগুলো দেয় তা আমাদের দেশের সাংবাদিকদের কাউন্টার করতে হবে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন র্যাব মহাপরিচালক অতিরিক্ত আইজিপি একেএম শহিদুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অ্যাডমিন) ডিআইজি ফারুক আহমেদ ও র্যাবের ১৫ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক প্রমুখ।
