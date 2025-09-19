কাশিমপুর থেকে পালানো ফাঁসির আসামি গ্রেফতার
গাজীপুরের কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কারাগার থেকে পালানো এক ফাঁসির আসামিকে রাজধানী থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অ্যান্টি টেররিজম ইউনিট (এটিইউ)।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) এটিইউর মিডিয়া অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস উইংয়ের পুলিশ সুপার মাহফুজুল আলম রাসেল এ তথ্য জানিয়েছেন।
গ্রেফতার আসামির নাম সাকিব ওরফে বাবু। তিনি শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার মোমিন আলী ফরাজী কান্দি গ্রামের বাসিন্দা। গত বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে রাজধানীর তেজতুরি বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
পুলিশ সুপার মাহফুজুল জানান, ২০২০ সালে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র শাকিল মাদবরকে অপহরণ করা হয়। পরে মুক্তিপণ না পেয়ে তাকে হত্যা করে লাশ নির্মাণাধীন রেলসেতুর পাশে পুঁতে রাখা হয়। এ ঘটনায় জাজিরা থানায় হওয়া মামলায় আদালত সাকিবকে মৃত্যুদণ্ড দেন। পরে তিনি কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কারাগারে বন্দি ছিলেন।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকালে ২০২৪ সালের ৬ আগস্ট অস্থিরতার সুযোগে কাশিমপুর কারাগার থেকে পালিয়ে যান সাকিব। এরপর থেকে তিনি ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করেছিলেন।
পুলিশ সুপার মাহফুজুল বলেন, দীর্ঘদিন গোয়েন্দা নজরদারির পর সাকিবকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। তাকে গাজীপুরের কোনাবাড়ী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
