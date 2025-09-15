বরিশালে ধর্ষণ-হত্যা মামলায় দুই আসামির মৃত্যুদণ্ড
বরিশালের হিজলায় তরুণীকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় করা মামলায় দুই আসামির মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই আদেশে আসামিদের এক লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে আসামিদের উপস্থিতিতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. রকিবুল ইসলাম এ আদেশ দেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন, কবীর আকন ও জব্বার ব্যাপারী। তারা বরিশালের হিজলা উপজেলার পূর্ব কোরালিয়া গ্রামের বাসিন্দা।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মোখলেচুর রহমান বাচ্চু বলেন, ‘২০১৩ সালের ২৮ জুলাই হিজলা উপজেলার ওই তরুণী বাড়ি যাওয়ার পথে আসামিরা জোরপূর্বক পাশের একটি বাগানের মধ্যে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর তাকে হত্যা ও পরে লাশ গুম করতে খালে ডুবিয়ে রাখা হয়। পরে তরুণীর সন্ধান না পেয়ে তার মামা মোক্তার হোসেন বাদী হয়ে হিজলা থানায় মামলা করেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পুলিশ খাল থেকে তরুণীর মরদেহ উদ্ধার করে। ঘটনার তদন্তে পুলিশ ওই দুই আসামির সম্পৃক্ততা পায়। এরপর ওই দুজনকে আসামি করে আদালতে চার্জশিট দেওয়া হয়।
