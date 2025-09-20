বিমান ভাড়ায় আটকে আছে হজ প্যাকেজ
সৌদি আরবের নির্ধারিত সময় অনুযায়ী হজযাত্রী নিবন্ধনের সময় বাকি আছে এক মাসেরও কম। অথচ এখনো হজ প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারেনি সরকার। প্যাকেজ ঘোষণা না হওয়ায় হজযাত্রী নিবন্ধনে সাড়া নেই।
সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের প্রাথমিক নিবন্ধন গত ২৭ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে। দেড় মাসেরও বেশি সময়ে মাত্র এক হাজারের কিছু বেশি হজযাত্রী প্রাথমিক নিবন্ধন করেছেন।
ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মূলত বিমান ভাড়া নির্ধারিত না হওয়ায় হজ প্যাকেজ ঘোষণা করা যাচ্ছে না। বিমান ভাড়া নির্ধারণের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা চলছে। যৌক্তিক ভাড়া নির্ধারণের জন্য দরকষাকষি চলছে। দু-পক্ষ ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারলে ভাড়া নির্ধারণে প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ চাওয়া হবে।
চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী বছরের মে মাসের শেষ সপ্তাহে সৌদি আরবে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। আগামী বছর বাংলাদেশ থেকে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনা মিলিয়ে এক লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জন হজ পালন করতে পরবেন।
আগামী বছর হজে যেতে চার লাখ টাকা জমা দিয়ে প্রাথমিক নিবন্ধন গত ২৭ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে। হজ প্যাকেজ ঘোষণার পর বাকি টাকা জমা দিয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে।
ধর্ম মন্ত্রণালয়ের শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকালের তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৬৪১ জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪৪০ জন হজযাত্রী প্রাথমিক নিবন্ধন করেছেন। হজ প্যাকেজ ঘোষণা না হওয়ায় অর্থাৎ কত খরচ হবে সেটি নির্ধারিত না হওয়ায় হজযাত্রীরা নিবন্ধনে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।
ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে জানিয়েছেন, বিমান ভাড়া নির্ধারণে গত বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের সঙ্গে বৈঠক করেন ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন। গত বছর বিমান ভাড়া ছিল এক লাখ ৬৭ হাজার ৮২০ টাকা। এবার ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হজের খরচ কমাতে চায়, তাই বিমান ভাড়া দেড় লাখের নিচে নির্ধারণের অনুরোধ জানান তারা। বিমান হজযাত্রীদের কাছ থেকে যে ভাড়া নেয় তা স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। ধর্ম মন্ত্রণালয় হজযাত্রীদের কল্যাণে কাজ করে, তাই যৌক্তিক বিমান ভাড়া নির্ধারণের অনুরোধ জানিয়েছি বিমানকে।
কিন্তু টাকার বিপরীতে রিয়ালের দাম বাড়াসহ বিভিন্ন কারণে ভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব দেয় বিমান। বিমান এবার হজযাত্রীদের জন্য ভাড়া এক লাখ ৭১ হাজার (শুল্ক বাদে) এবং এক লাখ ৮০ হাজার (শুল্ক সহ) টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু এটা মেনে নেয়নি ধর্ম মন্ত্রণালয়।
বিমান ভাড়া এক হাজার ৩০০ ডলার নির্ধারণ করতে চায়, কিন্তু ধর্ম মন্ত্রণালয়ে চায় ৮০০ থেকে ১০০০ ডলারের মধ্যে। ধর্ম মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে বিমান উপদেষ্টাকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দিয়েছে। এ পর্যায়ে সমাধান না হলে প্রধান উপদেষ্টা মাধ্যমে বিমান ভাড়া নির্ধারণ করা হবে বলে জানিয়েছেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।
হজ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব)-এর সভাপতি সৈয়দ গোলাম সরওয়ার জাগো নিউজকে বলেন, এখনো বিমান ভাড়া নির্ধারণ না হওয়ায় প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারছে না ধর্ম মন্ত্রণালয়। আমরা বলেছি বিমান ভাড়া এক হাজার ডলারের মধ্যে রাখতে হবে। এর মধ্যে বিমান ভাড়া রাখতে না পারলে আমরা আন্দোলনে যাবো।
এরই মধ্যে সৌদি আরবের বেশিরভাগ খরচের হিসাব পাওয়া গেছে। যেগুলো পাওয়া যায়নি সেগুলো আনুমানিক ধরে চলতি সপ্তাহের মধ্যেই হজ প্যাকেজ নির্ধারণ করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে বলে ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে। এখন মূলত বিমান ভাড়ার জন্য অপেক্ষা করছে ধর্ম মন্ত্রণালয়।
চলতি বছর সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্যাকেজ-১ মাধ্যমে খরচ হয়েছে ৪ লাখ ৭৮ হাজার ২৪২ টাকা। এছাড়া প্যাকেজ-২ এর মাধ্যমে হজ পালনে খরচ হয় ৫ লাখ ৭৫ হাজার ৬৮০ টাকা। বেসরকারিভাবে হজ পালনে সর্বনিম্ন খরচ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল ৪ লাখ ৮৩ হাজার ১৫৬ টাকা। এর ভিত্তিতে প্যাকেজ নির্ধারণ করে হজ এজেন্সিগুলো।
চলতি বছরের তুলনায় আগামী বছর হজের খরচ কিছুটা কমানোর লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে ধর্ম মন্ত্রণালয়।
সৌদি আরবের রোডম্যাপ অনুযায়ী, আগামী বছর হজে যেতে প্রাথমিক নিবন্ধন শেষ হবে ১২ অক্টোবর। এ সময় আর বাড়ানো হবে না বলে এরই মধ্যে জানিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়।
আরএমএম/কেএসআর/এমএস