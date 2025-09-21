চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিল থেকে গ্রেফতার ১১
চট্টগ্রাম নগরের ডবলমুরিং এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতৃত্বে শ্রমিকলীগসহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের একটি মিছিল থেকে ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে আগ্রাবাদের বেপারীপাড়া এক্সেস রোড থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
তারা হলো, মো. ইমরানুল হক রোমান (৪৩), মো. আনোয়ার হোসেন (৩৮), মো. মিজানুর রহমান রিয়াজ (৩২), আবু তৈয়ব রাসেল (৪২), শওকত আলী রনি (৪৮), আব্দুল্লাহ হোসেন রাব্বি (১৮), সাজ্জাদ (১৮), সাব্বির হোসেন শাওন (৩০), হাছান মুরাদ চৌধুরী রিমন (২৯), মো. সাইদুল ইসলাম (২৮) ও হাজী মো. নুরুল হুদা (৫৭)।
পুলিশ জানায়, দুপুর দেড়টার দিকে হাজীপাড়া সিঙ্গাপুর মার্কেটের বিপরীতে প্রায় ৮০-৮৫ জন নেতাকর্মী সরকারবিরোধী নানা স্লোগান দিতে দিতে একটি মিছিল বের করেন। খবর পেয়ে পশ্চিম বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার হোসাইন মোহাম্মদ কবির ভূঁইয়ার নির্দেশনায় এবং ডবলমুরিং জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার কাজী বিধান আবিদের তত্ত্বাবধানে ডবলমুরিং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাবুল আজাদের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে যায়।
পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মিছিলকারীরা অলিগলি দিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
ডবলমুরিং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাবুল আজাদ বলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতৃত্বে শ্রমিকলীগসহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের সক্রিয় সদস্য তারা। রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রসারের উদ্দেশ্যে তারা মিছিলে অংশ নেয়।
এ ঘটনায় ডবলমুরিং মডেল থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী ২০১৩) এর বিভিন্ন ধারায় মামলা করা হয়েছে। গ্রেফতার ১১ জনকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
