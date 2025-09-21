নৌপরিবহন উপদেষ্টা সাখাওয়াত
দুর্গাপূজা ঘিরে যেন স্বার্থান্বেষী মহল অপচেষ্টা চালাতে না পারে
শারদীয় দুর্গাপূজা ঘিরে যেন কোনো স্বার্থান্বেষী মহল অপচেষ্টা চালাতে না পারে সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর গুলশান-বনানী সর্বজনীন পূজা ফাউন্ডেশন আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা এ আহ্বান জানান। শুভ মহালয়া ১৪৩২ উদ্যাপন উপলক্ষে এ অনুষ্ঠান হয় বলে তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে জানানো হয়।
নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সাখাওয়াত বলেন, সব ধর্মের মর্মবাণী হচ্ছে মানবকল্যাণ, শান্তি ও দেশপ্রেম।
ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে দেশের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘সব ধর্মই আমাদের অন্যায়, অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রেরণা জোগায়, আমাদের আত্মশুদ্ধির সুযোগ করে দেয় এবং মানবসেবা ও দেশাত্মবোধের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে।’
আরও পড়ুন
সব জায়গায় এবার দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
দুর্গাপূজায় বিএনপি নেতাদের সতর্ক থাকার আহ্বান রিজভীর
অপেক্ষার দুর্গা, উৎসবের দুর্গা
শারদীয় দুর্গোৎসব বাংলাদেশের সর্বজনীন উৎসব হিসেবে উল্লেখ করে সাখাওয়াত জানান, আবহমানকাল ধরে শারদীয় দুর্গাপূজা বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে উদ্যাপিত হয়ে আসছে। এ উৎসব উদ্যাপনের মাধ্যমে মানুষে মানুষে নিবিড় বন্ধন রচিত হয়, সমাজের সব মানবসৃষ্ট ভেদাভেদ ও বৈষম্য দূরীভূত হয় এবং সবার মধ্যে সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত হয়।
দুর্গাপূজা উপলক্ষে উপদেষ্টা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উষ্ণ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় এ ধর্মীয় উৎসব দেশব্যাপী আনন্দমুখর পরিবেশ ও শান্তিপূর্ণভাবে উদ্যাপনের লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে তিনি আশ্বাস দেন। একই সঙ্গে দুর্গোৎসব কেন্দ্র করে যেন কোনো স্বার্থান্বেষী মহল অপচেষ্টা চালাতে না পারে সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে গুলশান-বনানী সর্বজনীন পূজা ফাউন্ডেশনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
এমইউ/একিউএফ/জিকেএস