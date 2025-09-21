সব জায়গায় এবার দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
বাংলাদেশের সব জায়গায় এবার দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সভা শেষে উপদেষ্টা এ কথা জানান।
গতকাল একটা সংগঠন সংবাদ সম্মেলন করে বলেছে এবার পূজা উদযাপনে ২৯টি জেলা ঝুঁকিপূর্ণ। সেই সব জেলায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে কী নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে- জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, ‘কোন ২৯টি জেলা ঝুঁকিপূর্ণ?’
আমার কাছে আছে এবং এ বিষয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে- জানাতেই তিনি বলেন, ‘তালিকাটা দিলে আমরা সেই ব্যবস্থা নেবো। আমার কাছে তো এই তথ্য দেয়নি। আমাদের কাছে যেগুলো ঝুঁকিপূর্ণ, আমরা তো সেগুলো পূজার আগে বলি।’
উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশের সব জায়গায় এবার পূজা নির্বিঘ্নে হবে। কোনো জায়গা ওই রকম ঝুঁকিপূর্ণ নেই।’
