তুরস্কের নাগরিকের কাছে এনএসআই পরিচয়ে অর্থ দাবি, প্রতারক গ্রেফতার

তুরস্কের নাগরিকের কাছে এনএসআই পরিচয়ে অর্থ দাবি, প্রতারক গ্রেফতার
রাজধানীতে তুরস্কের এক নাগরিকের কাছে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই) কর্মকর্তা পরিচয়ে অর্থ দাবির অভিযোগে মো. রুবেল হোসেন (৩৮) নামের এক প্রতারককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বেলা আনুমানিক আড়াইটার দিকে মিরপুরের পূর্ব কাজীপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে ডিএমপির গুলশান থানা-পুলিশ।
রোববার (২১সেপ্টেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।
গুলশান থানা-পুলিশের বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, গত ৩১ আগস্ট সকাল আনুমানিক ৯টা ৫১ মিনিটে টার্কিশ এয়ারলাইনসের কর্মকর্তা সেরকান আকান তার বাসা থেকে কর্মস্থলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এসময় অজ্ঞাতনামা একটি নম্বর থেকে একটি কল আসে তার মোবাইল ফোনে। কলকারী নিজেকে এনএসআই গুলশান জোনের সহকারী পরিচালক (এডি) আব্দুল মুহিন বলে পরিচয় দেন।
পুলিশ কর্মকর্তা মুহাম্মদ তালেবুর আরও বলেন, কলকারী ব্যক্তি জানান পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের জন্য সেরকানকে কল করেছেন তিনি। সেরকান তখন তার দোভাষীর সঙ্গে কথা বলিয়ে দেন। এনএসআইয়ের এডি পরিচয়দানকারী ব্যক্তি এ সময় সেরকানের পাসপোর্ট নম্বর ও জন্ম তারিখ মিলিয়ে নেন এবং বলেন, পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন করে পুলিশের বিশেষ শাখায় (এসবি) জমা দিতে হবে। এই কাজের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে। না হলে ভেরিফিকেশন আটকে দিবেন, তখন এক লাখ টাকা দিতে হবে। সেরকান টাকা দিতে অস্বীকার করলে এনএসআই কর্মকর্তা পরিচয়দানকারী ব্যক্তি তাকে নানাভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন। বিষয়টি পরবর্তীতে টার্কিশ এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে থানায় লিখিতভাবে জানানো হলে গুলশান থানায় একটি নিয়মিত মামলা করা হয়।
উপ-পুলিশ কমিশনার তালেবুর বলেন, মামলাটি তদন্তকালে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় গুলশান থানা-পুলিশের একটি টিম শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বেলা আনুমানিক আড়াইটার দিকে মিরপুরের পূর্ব কাজীপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এসময় এনএসআই-এর এডি হিসেবে পরিচয়দানকারী রুবেলকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে মোবাইলের একটি সিম ও বিভিন্ন লোকের পাসপোর্টের তথ্যসম্বলিত বিভিন্ন কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার রুবেলকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
কেআর/এমএমকে/জিকেএস