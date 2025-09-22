প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রী স্থানান্তর ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে
আগামী বছরের হজে যোগ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়া (অযোগ্য) এজেন্সিগুলোর অধীনে প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রীদের আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যোগ্য এজেন্সির অধীনে স্থানান্তর করতে হবে।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে হজ এজেন্সি মালিকদের কাছে পাঠানো এক চিঠি থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
এতে বলা হয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সব হজ এজেন্সির মালিক বা প্রতিনিধিদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এ পর্যন্ত ৭০২টি হজ এজেন্সি হজ ২০২৬ সালের যোগ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যোগ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়া যেসব এজেন্সির প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রী রয়েছে তাদের যোগ্য তালিকায় প্রকাশিত যে কোনো এজেন্সিতে স্থানান্তর করে হজযাত্রীদের হজে গমন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
সেই পরিপ্রেক্ষিতে সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যোগ্য তালিকায় প্রকাশিত হজ এজেন্সিতে হজযাত্রী স্থানান্তর করার লক্ষ্যে যোগ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়া হজ এজেন্সির ইউজার সক্রিয় করা হয়েছে।
এমতাবস্থায় আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যোগ্য তালিকায় অপ্রকাশিত হজ এজেন্সিগুলোকে তার অধীনের প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রীদের যোগ্য তালিকার যে কোনো হজ এজেন্সিতে স্থানান্তর করার অনুরোধ জানিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়।
আরএমএম/এমআইএইচএস/এমএস