ড. ইউনূসের সফর ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রে মুখোমুখি বিএনপি-আওয়ামী লীগ

জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩১ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রধান উপদেষ্টা ও তার সফরসঙ্গীদের স্বাগত জানাতে নিউইয়র্কে বিএনপি ও যুবদলের অবস্থান

ইসমাইল হোসাইন রাসেল, নিউইয়র্ক থেকে

জাতিসংঘের ৮০তম সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে অংশ নিতে নিউইয়র্ক সফরে এসেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তার এ সফর ঘিরে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিতে মুখোমুখি অবস্থানে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ। নিউইয়র্ক সময় রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) রাতে জ্যাকসন হাইটসের ড্রাইভ সিটি প্লাজায় দুপক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

এমিরেটসের একটি ফ্লাইট ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে রোববার দিবাগত রাত ১টা ৪০ মিনিটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ছেড়ে যায়। সোমবার নিউইয়র্ক সময় দুপুর আড়াইটায় তাকে বহনকারী বিমানটি পৌঁছাবে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, ড. ইউনূসের নেতৃত্বে আসা প্রতিনিধিদলের সফরের প্রতিবাদে নিউইয়র্কের জিএফকে বিমানবন্দরে অবস্থান নেবেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। অন্যদিকে ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবিরকে স্বাগত জানাতে অবস্থান নেবেন স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা। এছাড়া জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরকে স্বাগত জানাতে অবস্থান নেবেন দলটির নেতাকর্মীরা। তাদের এই পাল্টাপাল্টি অবস্থানে বিমানবন্দরজুড়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

‘আমেরিকা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স’র চেয়ারম্যান এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য গিয়াস আহমেদ জাগো নিউজকে বলেন, আমরা আজ দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত জেএফকে বিমানবন্দরে অবস্থান করে ড. ইউনূস এবং আমাদের নেতাদের স্বাগত জানাবো, পাশাপাশি শান্তি সমাবেশ করবো।

এছাড়া ২৬ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সামনে অবস্থান নেবো। গতকাল রাতে আমাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মধ্যে তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল, সেজন্য আমরা তাদের বাধা দিয়েছি। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেট থেকে আমাদের লোকজন আসছে। সুতরাং যারা শৃঙ্খলা নষ্টের চেষ্টা করবে আমরা তাদের প্রতিহত করবো।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, বাংলাদেশের স্বার্থ নয়, নিজের ব্যবসার প্রসার ঘটাতেই প্রধান উপদেষ্টার এ সফর। ২২ তারিখ থেকে ড. ইউনূস যতদিন নিউইয়র্কের মাটিতে থাকবেন আমাদের রূপ হবে ভয়ংকর। তাদের সঙ্গে যারা আসছেন তাদের নিউইয়র্কের মাটিতে যেখানেই পাবো সেখানেই এ দেশের আইনের আওতায় প্রতিহত করবো।

প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হিসেবে রয়েছেন পাঁচ রাজনৈতিক নেতা—বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির; জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের; জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন এবং এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা। যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রতিনিধিদলে যোগ দেবেন জামায়াত নেতা মোহাম্মদ নকিবুর রহমান।

২৬ সেপ্টেম্বর প্রধান উপদেষ্টার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেওয়ার কথা। আগামী ২ অক্টোবর তার দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

