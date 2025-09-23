রিক্রুটিং এজেন্সিতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

রিক্রুটিং এজেন্সিতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) পরিচালক (উপসচিব) মো. তাজিম-উর-রহমানকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়েছে সরকার। বিএমইটি ও বিভিন্ন এলাকায় রিক্রুটিং এজেন্সির অফিসগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের এই কর্মকর্তাকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করে ‘মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯’ এর ৫ ধারা মোতাবেক সমগ্র বাংলাদেশ (বিএমইটি ও বিভিন্ন এলাকায় রিক্রুটিং এজেন্সির অফিসগুলো) অধিক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ করা হলো।
নিয়োগের শর্তে বলা হয়, ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্ট পরিচালনার আগে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করবেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনে তার অধিক্ষেত্রে অন্যান্য সংস্থায় নিয়োজিত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আইনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয়টি সমন্বয় করতে পারবেন।
মোবাইল কোর্ট পরিচালনার তথ্য নির্ধারিত ছকে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রজ্ঞাপনে।
