বাংলাদেশ-তুরস্ক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদারে আশাবাদ
বাংলাদেশ বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁনের সঙ্গে তুরস্কের বিমানবাহিনীর প্রতিনিধি মেজর জেনারেল কেডিরক্যান কোট্টাসের সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় তারা দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদারে তাদের আশাবাদের কথা জানান।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিমানবাহিনী সদর দপ্তরে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
বিমানবাহিনী তাদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে জানায়, সাক্ষাৎকালে পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি তারা দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন এবং ভবিষ্যতে দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, দ্বিপাক্ষিক সামরিক সর্ম্পক ও কৌশলগত বন্ধনকে আরও জোরদার করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
এ সময় বাংলাদেশে তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের দূতাবাসের সামরিক অ্যাটাশে কর্নেল হিলমি বারিস ইলডিজ উপস্থিত ছিলেন।
টিটি/এএমএ/এএসএম