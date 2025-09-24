ডিবি থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো রমনার ভারপ্রাপ্ত ডিসিকে

ডিবি থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো রমনার ভারপ্রাপ্ত ডিসিকে
ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত ডিসি) ইলিয়াস কবিরকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে ডিএমপি সদরদপ্তরের আইসিটি বিভাগের ডিসি (ভারপ্রাপ্ত) করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে দেওয়া হয়।
জানা গেছে, ইলিয়াস কবির গত ১১ মার্চ ডিবি রমনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডিসির দায়িত্ব পান। দীর্ঘদিন পদবঞ্চিত থাকা ইলিয়াস বিসিএস ২৫তম ব্যাচের কর্মকর্তা। সম্প্রতি তার বেশকিছু কর্মকাণ্ড বিতর্কের জন্ম দেয়; যা নজরে আসে ঊধ্বর্তনদের। এরপরেই ডিবি থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো ইলিয়াস তাকে।
