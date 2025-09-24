  2. জাতীয়

আইপিএ ২০২৫

শেষ হলো জলবায়ু নিরাপত্তা ও জ্বালানি স্থিতিস্থাপকতাবিষয়ক সেমিনার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৫ এএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ইন্দো-প্যাসিফিক এন্ডেভার (আইপিএ) ২০২৫ প্রথম পর্যায়ের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জলবায়ু নিরাপত্তা ও জ্বালানি স্থিতিস্থাপকতাবিষয়ক সেমিনার শেষ হলো মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর)।

অস্ট্রেলিয়ান ডিফেন্স ফোর্স এবং বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে ইন্দো-প্যাসিফিক এন্ডেভার (আইপিএ)-২০২৫ প্রথম পর্যায়ের যৌথ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর তত্ত্বাবধানে জলবায়ু নিরাপত্তা ও জ্বালানি স্থিতিস্থাপকতাবিষয়ক সেমিনার হলো।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকা কুর্মিটোলায় বিমান বাহিনী ঘাঁটি বীর উত্তম এ কে খন্দকারে এ সেমিনার সম্পন্ন হয় বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।

আইএসপিআর জানায়, সহকারী বিমান বাহিনী প্রধান (পরিচালন) এয়ার ভাইস মার্শাল জাভেদ তানভীর খান প্রধান অতিথি হিসেবে সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বীর উত্তম এ কে খন্দকারের এয়ার অধিনায়ক এবং সশস্ত্র বাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।

সমাপনী অনুষ্ঠানে কারিগরি অধিবেশন এবং আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এসময় আলোচনার মাধ্যমে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিরক্ষা ও বেসামরিক বিমান খাতে সাস্টেইনেবল এভিয়েশন ফুয়েল ব্যবহারের সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়। এছাড়াও সামরিক কার্যক্রমে জ্বালানি স্থিতিস্থাপকতা সংযোজনের কৌশল ও পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়।

আইএসপিআর আরও জানায়, এই সেমিনারের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার, জ্বালানি স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি এবং উদ্ভাবনী বিমান চলাচল প্রযুক্তি গ্রহণে তাদের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। এ আয়োজনের মধ্য দিয়ে পরিবেশগত স্থায়িত্বে বাহিনীগুলোর অবিচল নিষ্ঠা এবং ভবিষ্যৎ বিমান অভিযানের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুসরণে তাদের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়।

